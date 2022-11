Andrew Pocrid lanza una nueva colección que ya ha estrenado la 'influencer' María Pombo

El diseñador cordobés Andrew Pocrid ha lanzado una nueva colección cápsula “dirigida a mujeres empoderadas”. Las prendas juegan con la sofisticación del animal print. La colección ha sido estrenada por la conocida influencer María Pombo.

Uno de los protagonistas de esta nueva colección son los estampados, que se podrán disfrutar en vestidos o pantalones “El animal print aporta, si lo usas bien, ese halo de glamour y sofisticación. Me encanta el animal print en casi todas sus versiones.

El diseñador cordobés confiesa en una entrevista con este periódico que su inspiración a la hora de crear una colección “es siempre mi visión, la manera en la que yo quiero ver a la mujer”. “En cada colección intentamos aportar algo de novedad. En esta ocasión quizá la gama cromática se aleja mucho de lo que he hecho anteriormente, pero aun así tiene todo mi sello”, ha señalado el creador.

Respecto a las sensaciones que intenta transmitir con su nuevo trabajo, el diseñador lo tiene claro: “Es una colección fuerte, para mujeres empoderadas, con prendas que suben la autoestima a quién las luzca; ese es mi objetivo”.

Como ha comentado Pocrid, la colección ha sido estrenada por una de las influencers españolas de más renombre, que en este caso ha usado uno de sus vestidos de lentejuelas bicolor. “María Pombo ha sido la primera en estrenar la colección, justo el mismo día que se presentó en mi showroom de Madrid. Como de costumbre, los estilistas son quienes escogen los vestidos que a posteriori proponen a las celebrities, pero son ellas quienes, en la prueba, de varias opciones eligen la que más le guste. En este caso Ana Capel, quien es ahora la estilista de María, le propuso mi vestido, y al parecer fue el elegido. Y estoy encantado con el resultado”, concluye el diseñador.

