Andalucía pide al Gobierno que baje el IVA de la hostelería del 10 al 4%

El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha pedido este martes al Gobierno de España que, "si no da ayudas directas a estos sectores como la hostelería, que le baje los impuestos a este sector".

Concretamente, el portavoz del Gobierno Andaluz ha pedido que "le baje el IVA al 4%". En estos momentos, todo producto recogido en la carta del restaurante o bar se grava con el 10%. Para defender esta propuesta, Bendodo ha puesto como ejemplo a Alemania que "ha bajado el IVA del 19 al 5% a los servicios de restauración y de catering" (En realidad, Alemania bajó el IVA al 7%).

"Eso es coger con fuerza el timón de un país y tener sentido de estado, no poner en la calle a golpistas para que hagan campaña", ha comentado Bendodo antes de remachar que "esas son las prioridades de un gobierno y de otro", y de sostener que "los hosteleros tienen toda la razón en sus reclamaciones, incluso judiciales contra el Gobierno central, y desde Andalucía les vamos a seguir apoyando", según ha finalizado.

Esta petición se ha enmarcado dentro del anuncio de que la Junta de Andalucía está "trabajando ya con sindicatos y patronal, dentro de la Mesa de Diálogo Social, para poner en marcha lo antes posible un nuevo plan de reactivación económica que ayude a todos los sectores" afectados por las restricciones y la crisis derivadas de la pandemia de Covid-19, "incluida la hostelería".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha pedido "que el Gobierno de España se sume a este nuevo plan que pondremos en marcha lo antes posible", punto en el que ha apostillado que el Ejecutivo central "no ayudó" al andaluz "en el anterior plan" de ayudas.

En concreto, el consejero portavoz ha remarcado que el Gobierno andaluz ha puesto ya "sobre la mesa 667 millones de euros en avales y ayudas directas" para sectores económicos afectados por la pandemia, "el doble que el resto de comunidades autónomas", porque, según ha lamentado, "hay muchos emprendedores, autónomos, hosteleros, propietarios de pequeños comercios, que lo están pasando realmente mal" en esta crisis.

"Lo sabemos y lo sufrimos como quizás muchos no puedan imaginar", ha añadido Elías Bendodo antes de apostillar que, por eso, "no nos vamos a cansar de insistir en que el Gobierno de España no puede ser el único gobierno de Europa que no ayuda a los sectores afectados", como sí lo están haciendo "Reino Unido, Alemania o Austria", según ha agregado.