Los alumnos de la provincia copan los primeros puestos de la Selectividad en Córdoba: Alejandro Garijo es uno de ellos

Los alumnos de Córdoba que se han presentado a la Selectividad y que han obtenido los mejores resultados son de la provincia. Así lo constatan los datos trasladados por la Universidad de Córdoba (UCO): de los cuatro con las notas más altas, tres proceden de institutos públicos de la provincia. El que lidera la lista, Jorge García Martínez, es alumno del centro concertado Sagrado Corazón, en la capital de Córdoba, y su nota de acceso a la Universidad es un 10 después de obtener esta misma calificación en su expediente y en la Prueba de Evaluación y Acceso a la Universidad (PEvAU).

Alejandro Garijo Medina ha obtenido la segunda mejor nota de Córdoba y la primera de la provincia, un 9,938. Estudiante del IES Antonio Gala de Palma del Río, asegura a Cordópolis que, aunque los exámenes no le salieron “mal”, eso no le ha privado de los nervios naturales de esta mañana antes de saber su calificación final.

Su nota de acceso a la Universidad, tras sumar el 10 de su expediente académico y el 9,938 de la PEvAU, es de 9,975. En casi todos los exámenes de la Selectividad ha obtenido un 10 salvo en el de Lengua Castellana, que le fue calificado con un 9,75. “Ay, el texto argumentativo. Yo sabía que ahí perdería algo”, afirma entre risas.

Durante estos dos últimos años, el joven ha estudiado el Bachillerato de Salud con Medicina en la cabeza. Sin embargo, el paso del tiempo le ha hecho afianzarse en una idea: “Yo no tengo estómago para esa profesión que, además, es muy vocacional. Tampoco sirvo para dar malas noticias, ahora que lo pienso”, afirma el joven, que finalmente se decantará por Farmacia en la Universidad de Sevilla. “Esta provincia no está lejos ya que otros amigos se van a Madrid, por ejemplo. Pero, no, yo dije que no me quería mover de Andalucía”.

Aunque Alejandro nació en Posadas, con apenas cinco años su familia se asentó en Palma del Río, donde el instituto público de la localidad “nos ha preparado muy bien para la Selectividad”. A pesar de eso, explica que tras el examen de Matemáticas “hubo algunas lágrimas” pero, por lo general, todos sus amigos han salido con buenas calificaciones de la PEvAU.

Tras Jorge y Alejandro, en la lista con las mejores clasificaciones se sitúan dos jóvenes que han obtenido las mismas calificaciones que Alejandro tanto en la prueba y en el expediente como en la nota de acceso. Sus nombres son Daniela Pineda Fernández, del IES Felipe Solís Villechenous (Cabra) e Ignacio Morales Rodríguez, también del IES Antonio Gala de Palma del Río.