Aguirre, sobre la vacuna AstraZeneca: "Cuando me llamen, porque ya me toca, iré a vacunarme con alegría"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha sido tajante este sábado sobre los efectos adversos de la vacuna AstraZeneca. Ha usado el ejemplo que tenía más a mano, el suyo propio, para disipar las dudas que pueda generar la administración de esta vacuna entre la población.

"Espero que me llamen, porque ya me toca. Y cuando me toque, iré con alegría a vacunarme con AstraZeneca", ha dicho el titular de Salud de Andalucía a preguntas de los periodistas, tras participar en un acto en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Aguirre ha dicho, en otro momento, que si, por él fuera, se pondría una segunda vacuna de AstraZeneca, en caso de que estuviera a la espera de una segunda dosis de Pfizer o Moderna.

Para el consejero, los efectos "adversos" de AstraZeneca son como los de "cualquier medicamento", y ha recordado que "la vacuna salva vidas". "La vacuna buena es la vacuna puesta. En la nevera, la vacuna no hace efecto", ha recordado.

Reunión sobre la vacuna Sputnik

En este ámbito, ha adelantado que en las próximas semanas se va a reunir con empresas que fabrican vacunas para recibir información sobre la vacuna rusa Sputnik, si bien ha aclaro que la apuesta de la Junta de Andalucía es por "la compra centralizada" desde el Gobierno. Aguirre ha afirmado que le interesa "saber el coste/beneficio de todas las vacunas", si bien toda la información que reciben al respecto, se remite al Ministerio de Sanidad.

Al Gobierno, de hecho, le ha insistido en la necesidad de aumentar el número de vacunas que llegan a Andalucía. Ha recordado que entre enero y marzo ha llegado un tercio de las que se anunciaron, por lo que espera que, en este trimestre, "llegue lo que se ha dicho y el déficit del primer trimestre", para así llegar al objetivo de tener vacunado al 40% de la población.

En estos momentos, según el titular de Salud y Familias, el 99% de la población mayor de 80 años de Andalucía ha recibido al menos una dosis y el 63,7% ya están totalmente inmunizados. Entre 70 y 80 años, solo el 23% ha recibido la primera dosis, ha lamentado.

Respecto a quienes han rechazado ponerse la vacuna, ha informado de que, a nivel global, solo el 1,3% de los andaluces llamados han vacunarse se ha negado a ello. "En la última semana esto ha aumentado por desconocimiento", ha añadido el consejero, que ha recordado a quienes se han negado a vacunarse, que ya solo tendrán la oportunidad de recibir la dosis si "hay disponibilidad" al término del calendario oficial.