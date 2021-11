Más del 60% de los cordobeses mayores de 70 años han recibido ya tres dosis de la vacuna

Más del 60% de los cordobeses mayores de 70 años ya han sido vacunados con la tercera dosis frente a la Covid 19, según los datos de la Consejería de Salud y Familias. Gracias a esta protección extraordinaria, la incidencia de los contagios está bajando en estos tramos de edad.

Según los datos oficiales de la Consejería, en Córdoba han recibido ya la tercera dosis 72.163 personas de más de 70 años. En la provincia viven unos 120.000 mayores de esta edad, por lo que la cobertura es ya del 61%.

La tercera dosis de la vacuna contra el Covid-9 está actualmente disponible para los mayores de 70 años en Andalucía siempre que hayan pasado seis meses desde que se les administró la segunda dosis. Este colectivo puede recurrir desde hace una semana a la autocita para obtener fecha para que se le suministre la tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna.

Por otra parte, según el informe semanal de la Consejería de Salud y Familias, todas las residencias de ancianos de la provincia de Córdoba siguen libres de casos de Covid 19. De hecho, solo hay un positivo confirmado y se trata de un trabajador. En prevención se ha aislado a uno de los ancianos con los que ha tenido contacto, en la Casa Hogar Vistalegre, según la información divulgada por la propia Consejería.

