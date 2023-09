El 42% de los vehículos que se venden en Córdoba ya no son ni de gasolina ni de diésel

El 42% de los vehículos que se han vendido en lo que va de año en la provincia de Córdoba ya no son ni diésel ni gasolina, sino híbridos, híbridos enchufables o directamente eléctricos, según el informe mensual de la asociación Faconauto. Esta patronal ha detectado que en el mes de agosto el mercado ha resucitado y que se han vendido más vehículos de todo tipo que en el mismo mes del año anterior.

En concreto, en la provincia de Córdoba se han vendido en lo que va de año 4.309 vehículos, un 10% más que en el mismo mes del 2022, según los datos de la patronal. Más de 3.000 ha sido para particulares y algo más de 1.200 para empresas. El 42% han sido vehículos no contaminantes, mientras que el 45% han sido de gasolina y apenas el 13% de diésel. De todos, los que más caen en ventas son los de combustible diésel, en un 25%. Los gasolina han aumentado en un 7%, pero el resto en más de un 34%.

A nivel nacional, las ventas de turismos y todoterrenos logran un nuevo crecimiento en agosto con un total de 55.957 unidades, que supone un aumento del 7,8%. El período vacacional de verano suele condicionar el mercado con un volumen de ventas menor que el resto de los meses, de todos modos, consigue mejorar levemente las ventas del año anterior que apenas se situaron por encima de las 50.000 unidades. En el conjunto del año, el mercado nacional ya suma un total de 642.580 unidades, un 20,5% más que el año anterior. Es un buen dato, pero no hay que olvidar que venimos de un ejercicio 2022 en el que sólo se vendieron 814.000 turismos; y que, con los datos de enero a agosto de este año, el mercado se sitúa todavía un 27% por debajo de las cifras previas a la pandemia, registradas en 2019.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en agosto se quedan en 116 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 5% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2022. Durante 2023, las emisiones se sitúan en 118,3 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2,4% menos que el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento registrado en agosto viene impulsado, principalmente, por las ventas a particulares y empresas. Ambos canales registran un aumento del 19,5% y del 5,7% de las ventas, con un total de 29.823 unidades dirigidas a particular y de 22.945 a empresas. Por su parte, el mercado dirigido al canal de alquiladores sufre un importante descenso del 39,2%, hasta las 3.189 unidades. Esta baja demanda se explica debido a que las alquiladoras realizan sus compras en los meses previos a la campaña turística del verano.

