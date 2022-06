Así será el nuevo Cercanías del Valle del Guadalquivir: 19 frecuencias y buses lanzadera

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha presentado este jueves un “proyecto pionero” para la movilidad en la provincia de Córdoba. Sánchez ha visitado Posadas, donde se ha sentado con el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalquivir, para anunciar un nuevo servicio del Cercanías entre Palma del Río, Córdoba y Villa del Río, con parada en todos los municipios intermedios.

Según ha anunciado la ministra, se trata de un servicio mixto, que incluye servicios lanzadera de autobús para acercar a los ciudadanos hasta las estaciones de tren. Desde las estaciones, se incrementan las frecuencias de viaje y se diseñan nuevos horarios totalmente diferentes a los actuales, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades de la población que más demanda los servicios: estudiantes y trabajadores.

El proyecto pasa por contemplar 11 frecuencias nuevas entre Palma del Río y Córdoba, y otras ocho entre Villa del Río y la capital. Es decir, el Cercanías no haría un recorrido completo entre Palma del Río y Villa del Río, sino que sería radial, con idas y venidas de la capital a los municipios del Valle y del Alto Guadalquivir. Muchas de estas estaciones no están cerca del casco urbano de estos municipios. O a una distancia considerable de algunas viviendas. Para ello se dispondrá de un servicio lanzadera de autobús. Los ciudadanos tendrán que concertar con tiempo la recogida a través de una aplicación móvil, avanzó la ministra.

El nuevo Cercanías no tiene aún fecha de estreno. Antes, habrá que disponer de los nuevos trenes y también habrá que adaptar las estaciones de Almodóvar del Río y de Montoro, que actualmente no cumplen con los mínimos necesarios para acoger a pasajeros. La ministra no avanzó fecha, pero sí que señaló que se trata de un proyecto pionero “a tres años”. Es decir, en esos tres años se analizará su funcionamiento.

Sánchez anunció también la creación de una comisión con los ayuntamientos que vigile por el buen funcionamiento del proyecto. Canalizada a través de los grupos de desarrollo rural, los alcaldes podrán plantear mejoras al proyecto, analizar los servicios y determinar qué podría no estar funcionando.

La ministra de Transportes tampoco señaló qué horarios tendrán las frecuencias, aunque por el número podrían ser cuatro por la mañana y cuatro por la tarde. El objetivo, dijo, pasa por que miles de cordobeses que viven en estos municipios y que tienen relación con la capital eviten el uso de los vehículos particulares.

Córdoba capital dispondrá, además, de dos paradas diferentes. Por un lado seguirá estando la estación central. Por otro, ADIF tiene previsto construir un apeadero en la avenida de la Igualdad. También habrá conexiones con el campus universitario de Rabanales, en Alcolea, pero en el término municipal de Córdoba.

Al respecto, ha valorado compartir con el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalquivir y con los alcaldes de los municipios del eje que va desde Palma del Río a Villa del Río, pasando por Córdoba, “este proyecto que puede dar respuesta a las necesidades y a los planteamientos que desde hace ya algún tiempo tienen los alcaldes y los agentes sociales y económicos del territorio”.

En este sentido, ha apuntado al “sistema ferroviario y también combinándolo con otros servicios, a través de la intermodalidad, con servicios por carretera con buses lanzadera para dar una mejor respuesta a las necesidades de movilidad que actualmente se ofrecen a los ciudadanos”.

De este modo, la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido “el nuevo concepto de los servicios de proximidad, introduciendo una serie de frecuencias intermedias entre los servicios de Cercanías y los de Media Distancia”, incrementándose en los citados 19.

Además, ha informado de que “se va a actuar también, acondicionando y mejorando, dos apeaderos --Almodóvar del Río y Montoro--”, con el fin de “dar una mejor respuesta a los ciudadanos que se puedan desplazar a Córdoba a estudiar, al médico o a cubrir sus necesidades”, así como que “sean unos servicios que, a la inversa, también ayuden a atraer más población a los municipios del entorno de este eje”, ha elogiado.

Según ha expuesto, “es una buena fórmula la mejora de la movilidad para fijar población y promover todos los atractivos turísticos que tiene este territorio, que son muchos”, de manera que ha resaltado que “se va a poner en marcha este proyecto pionero”, que espera que “sea el primero para muchos otros que se puedan replicar en la geografía española”.

Para ello, Sánchez ha detallado que “se va a contar con el seguimiento y la colaboración de los agentes, a través de una comisión que se va a constituir, para que durante el plazo fijado de tres años se pueda ir analizando el funcionamiento, los resultados y hacer los ajustes que sean precisos”.

Por tanto, ha abundado en que “los detalles se irán definiendo en el grupo de trabajo”, a la vez que ha indicado que “se ajustan los horarios, que era una cuestión muy importante que trasladaban los alcaldes, que los horarios que están funcionando en la actualidad no se adaptan ni a los horarios que tienen los estudiantes para desplazarse, ni coinciden tampoco con las horas de desplazamiento al lugar de trabajo más habituales”.

Así, se va a “intentar que esas frecuencias se adapten a los horarios” y para “la fase previa del servicio lanzadera se tendrá que hacer un servicio de prerreserva, que el ciudadano anticipa, a través de un servicio de reserva, a qué hora va a necesitar ese servicio y se establecerá a partir de esa prerreserva”, ha explicado la ministra.

En definitiva, ha dicho que “este proyecto es una muestra más de la apuesta que hace el Gobierno de España por Andalucía en general, pero también por esta provincia en particular”, recordando que desde que llegaron al Ejecutivo en 2018 “se han invertido en Andalucía más de 3.000 millones de euros y se ha ejecutado una media de proyectos de mil millones de euros al año y en Córdoba se ha incrementado el ritmo de licitaciones, multiplicando por diez”.

Asimismo, ha apuntado a “la mejora del AVE que conecta Andalucía con Madrid”, donde “es imprescindible el núcleo ferroviario de distribución de Córdoba”, que “permite conectar el resto de provincias de Andalucía”, destacando que “hay previstas actuaciones en ese eje por un importe de 650 millones de euros en los próximos años, a cargo del mecanismo de los fondos Next Generation”.

Por su parte, el alcalde de Posadas ha agradecido “la sensibilidad con la que se ha tratado la propuesta del Grupo de Desarrollo Rural, que cuenta con muchas de nuestras iniciales peticiones”, aunque “es evidente que hay que matizar cosas e iniciar en estos meses un progreso de trabajo”, ha afirmado.

No obstante, ha destacado que “es un día para felicitarnos todos por una apuesta de este proyecto pionero en este territorio”, a la vez que ha puntualizado que “el Grupo de Desarrollo Rural es un interlocutor válido, porque incluye todos los colores políticos, con todos los ayuntamientos, no sólo los que tienen trenes, sino todo el área de influencia de los pueblos que también se van a beneficiar de este transporte ferroviario, desde Villa del Río a Palma del Río, y asociaciones empresariales y de fomento del turismo”.

En palabras del regidor, “es una apuesta no sólo por el ferrocarril, sino por el reto de la despoblación y los pueblos”, de modo que “el inicio de trabajo es histórico”, ha aseverado, para añadir que “es un punto muy positivo de inicio de trabajo sobre la petición nuestra” para favorecer al territorio.

Autobuses

En otro orden de cosas, Sánchez ha aclarado sobre el rediseño que se hace del mapa concesional de autobuses que “ningún ciudadano se va a quedar sin autobuses, que no se está pensando desde el Ministerio en suprimir ningún servicio”.

Al hilo, ha concretado que “se trabaja en el rediseño del mapa concesional de autobuses de más de 30 años, como lo hace también la Junta de Andalucía, que anunció en el mes de abril que iba a proceder al rediseño del mapa concesional, que ha quedado obsoleto y no está dando un buen servicio a los ciudadanos”.

Por ende, la ministra ha subrayado que quieren hacer “un rediseño para que los autobuses que se ponen en funcionamiento entre las comunidades autónomas puedan dar un buen servicio a los ciudadanos”, algo que se va a hacer “consensuadamente con las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, precisando que la noticia difundida sobre ello hace unos días “partía de un documento previo de trabajo, eminente y puramente técnico, que se distribuyó a nivel de servicios técnicos”.