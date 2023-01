Un roscón de Reyes de 120 metros para ayudar a sufragar los proyectos de Infancia Solidaria

Más de dos décadas después del primer roscón de Reyes gigante, Lucena volverá a acoger este martes 3 de enero la 22ª edición de esta suculenta actividad navideña con la que el ayuntamiento lucentino y asistentes ayudan a sufragar proyectos de entidades sociales. En esta ocasión, la organización beneficiaria será Infancia Solidaria, que permite que menores con necesidades quirúrgicas de países en vías de desarrollo tengan la oportunidad de ser operados en Córdoba.

La cita se celebrará en el Paseo del Coso a partir de las 17:30. El roscón de Reyes que se prepará medirá unos 120 metros, permitiendo así unas 5.000 porciones. La panadería y confitería Nuestra Señora de Araceli será la encargada de hacer este dulce para el que necesitará 180 kilos de harina, 120 docenas de huevos, 80 kilos de azúcar, 50 kilos de fruta, crema, nasta y 25 litros de zumo de naranja. El peso total del roscón será de unos 750 kilos.

El coste global del evento asciende a 5.000 euros de los cuales la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Lucena aportará 3.000 euros. El resto corresponderá a Infancia Solidaria con la venta de los tickets por un donativo de un euro por porción de roscón y café. Dichos tickets se pueden conseguir ya de forma anticipada en Videoluc TV y Vive Travel Viajes para evitar hacer cola el día del evento.

El resto de empresas colaboradoras en este evento son Ática, Comercial Albanchez, Cafento y Sillas González así como la Peña Amigos de los Magos.

