Reclaman la nulidad de la autorización para el funcionamiento de la orujera de Espejo

Ecologistas en Acción ha enviado un escrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en el que directamente solicitan que se anule la autorización ambiental unificada concedida a Oleícola El Tejar para la construcción y apertura de una planta de tratamiento de orujo en el término municipal de Espejo pero cerca del casco urbano de Montilla. El colectivo ya mostró su queja a la Consejería, a la que solicitó la clausura de las instalaciones. Ahora reclama que anule la autorización concedida en abril de 2020, al considerar que la actividad actual no se ajusta a lo autorizado.

La construcción de la orujera ha provocado una enorme polémica en la comarca. La instalación está en el término municipal de Espejo, aunque más cerca del casco urbano de Montilla. De hecho, se han disparado las quejas vecinales en Montilla por la intensa humareda que alcanza a la población. El propio Ayuntamiento montillano ha reclamado informes sobre la calidad del aire y ha iniciado un proceso para reclamar a la Junta también la revisión de la autorización ambiental que le fue concedida a la empresa Oleícola El Tejar Nuestra Señora de Araceli.

“La Administración no está haciendo cumplir el contenido de la Autorización Ambiental Unificada, siendo afectados por ese incumplimiento todos los vecinos de Montilla que han de padecer las emisiones que desde esa planta se llevan a cabo. Por eso, caso de que no acuerde la nulidad del acto de otorgamiento de la autorización, requiero a esa Delegación Territorial a fin de que haga ejecutar su propio acto administrativo y ordene el cierre de las instalaciones de Oleícola El Tejar en el pago de Fuente del Espino”, expone en su escrito uno de los representantes de este colectivo ecologista.

Así, vuelven a insistir en que la planta orujera está a menos de 5,5 kilómetros de un núcleo urbano y que “la rosa de los vientos predominante” también se orienta hacia la zona habitada. De hecho, adjuntan un documento del Centro Nacional de Energías Renovables, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que señala que los vientos predominantes en la zona son sur-suroeste, por lo que el humo de la planta acaba entrando de manera más habitual en el casco urbano de Montilla.

Por otra parte, la recién constituida plataforma Por un Aire Limpio en la comarca ha convocado para el 27 de noviembre una marcha contra la orujera. El colectivo tenía prevista la protesta para este sábado 1 de octubre, pero al comunicarla a la Subdelegación recibieron unas pautas que “a corto plazo nos es imposible de acometer”, informaron. La manifestación saldrá el día 27 a las 10:00 de la mañana de la avenida Pío XII hacia la orujera por la carretera A-307.

Mientras, la plataforma continúa con la campaña de recogida de firmas entre los ciudadanos, asociaciones, empresas, organismos públicos y privados, según han detallado.

