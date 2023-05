Plan especial de autobuses de los pueblos para la Feria de Córdoba

La Junta de Andalucía, a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, pondrá en marcha un año más servicios adicionales a los establecidos para que los cordobeses del área metropolitana puedan desplazarse a la Feria de Córdoba.

Como viene siendo habitual, el plan especial metropolitano de líneas de autobuses para la Feria consiste en un refuerzo de horarios del servicio que prestan las 10 líneas del área metropolitana y la opción de realizar trasbordo, a un precio más económico, desde la estación de autobuses de Córdoba al recinto ferial, a través de la línea especial de Aucorsa. Estos servicios se prestarán durante los días sábado 20 de mayo, viernes 26 de mayo y sábado 27 de mayo.

El refuerzo de horarios para la feria que ha establecido la Junta de Andalucía este año alcanza los 108 servicios adicionales y atenderán a 114.097 habitantes distribuidos en 10 líneas: M-110: Villaviciosa de Córdoba, M-140: La Guijarrosa – San Sebastián de los Ballesteros – La Victoria, M-211: Villaharta – El Vacar (Villaviciosa de Córdoba), M-220: Villa del Río – Montoro – Pedro Abad – El Carpio, M-221: Villafranca de Córdoba, M-230: Baena – Castro del Río – Espejo – Santa Cruz (Córdoba), M-241: La Fuencubierta (La Carlota) – Guadalcázar, M-242: Montemayor – Fernán Núñez, M-243: La Guijarrosa – La Carlota (incluido La Paz, Montealto, El Arrecife y Aldea Quintana) y M-250: Posadas – Almodóvar del Río (incluido Los Mochos).

Al llegar a la estación de autobuses de Córdoba, los usuarios podrán establecer transbordo con las líneas de feria de Aucorsa, empresa que coordinará sus servicios para atender la demanda generada. El coste de los servicios metropolitanos será el establecido según el marco tarifario del Consorcio para fomentar la movilidad, en el caso del transbordo metropolitano-urbano, de 0,35 euros.

La Junta desea recordar a los usuarios que usen las tarjetas del Consorcio Metropolitano, que éstas vayan recargadas y puedan disfrutar del descuento establecido en el trasbordo desde la estación de autobuses a El Arenal y viceversa, dado que en el recinto ferial no es posible realizar la recarga.

Además, los usuarios de la Tarjeta Joven del Consorcio pueden disfrutar de las ventajas de este plan especial que fomenta el uso del transporte público para ir a la Feria de Córdoba de 2023. La información sobre los servicios especiales de refuerzo de horarios puede consultarse a través de la página web del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba: https://www.ctco.es/

La Junta de Andalucía, a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, mantiene una estrecha colaboración en materia de movilidad con el Ayuntamiento de la capital, por lo que establece actuaciones de promoción del transporte público en el área en las que Aucorsa juega un papel fundamental al ser el elemento vertebrador más importante de movilidad en la ciudad. Entre estas actuaciones se encuentra el servicio especial de feria cuyo objetivo es promover el uso del transporte público durante esos días, garantizar la seguridad, así como los elementos necesarios para garantizar una mayor agilidad en la espera y embarque en un ejemplo de colaboración de las administraciones para conseguir una mejor calidad de los servicios.

