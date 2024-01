Una empresa de Fuente Palmera busca 10 transportistas para rutas nacionales e internacionales

Una empresa de Fuente Palmera ha iniciado, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un proceso de selección de personal para contratar a diez camioneros que harán rutas nacionales a internacionales

Debido a una ampliación de sus servicios, la entidad -de la que no ha trascendido el nombre- busca incorporar diez conductores profesionales, por lo que los aspirantes deberán contar con el carnet C+E -especial para conducir tráilers- y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en vigor. Además, se solicita una experiencia demostrable superior a los dos años.

Los contratos que ofrece la empresa son indefinidos y a jornada completa. Se requiere incorporación inmediata y el salario es según convenio.

La oferta está publicada en la web del SAE, a la que se puede acceder para participar en el proceso de selección.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!