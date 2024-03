Denuncian la sobrecarga laboral que soportan los celadores del Hospital de Montilla

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia la sobrecarga laboral que sufre el personal celador del Hospital de Montilla. “El colectivo está absolutamente sobrepasado y la falta de cobertura de las bajas no ayuda en nada a solventar la situación”, critica el secretario General del mencionado sindicato provincial, José Damas.

La situación es especialmente grave en quirófano. “Por la mañana hay solo dos trabajadores o trabajadoras para atender tres quirófanos con intervenciones programadas y las urgencias de quirófano, es decir, han de atender cuatro quirófanos así como el área de reanimación y partos”, explica Damas quien asegura que “el estrés que acumulan los celadores y celadoras de quirófano es insostenible”.

En urgencias la situación no es mejor. “Se supone que tiene que haber siempre un celador o celadora en la puerta de urgencias para recibir a los pacientes pero a menudo la puerta se queda sola porque tienen que acudir a otros servicios (rayos, hospitalización, consultas de urgencias, etc.)”, relata el responsable de CCOO quien expone “la tensión que sufren estos y estas profesionales a diario porque los supervisores de urgencias les piden que no dejen nunca la puerta sola al mismo tiempo que los demás servicios reclaman sus servicios”. Además, “la falta de personal provoca que el personal administrativo de admisión de urgencias tenga que estar pendiente del control de acceso, ya que ni seguridad (que son los responsables) ni celadores y celadoras están para atender a las personas usuarias que entran en consultas de urgencias o van a farmacia por medicación”, indica el secretario General de Sanidad quien remarca que “estar pendiente de la puerta no es una tarea del personal administrativo de admisión, que también se ve sobrepasado por tener que atender simultáneamente sus tareas y la puerta”.

Según el responsable sindical, “la escasez de personal celador se podría mitigar poniendo un rotatorio en quirófano como tienen otros profesionales -Enfermería, TCAE o matronas)”.

En este sentido, Damas afirma que “desde que el personal de las antiguas agencias sanitarias se integró en el SAS, no se sustituyen las bajas con rapidez. Como muestra

un botón: en atención al usuario ha habido dos administrativos durante el mes de febrero cuando debería haber cuatro por la mañana y tres por la tarde“.

No se puede obviar que la cantidad de personas que acuden al centro hospitalario montillano es cada vez mayor y con una plantilla que ya está más que ajustada, si no se sustituyen las bajas no se puede dar un servicio digno. Por ello, CCOO vuelve a reclamar la división del macro área sanitaria Sur y la creación de un área sanitaria que integre a los hospitales de Montilla y Puente Genil y sus correspondientes áreas de Atención Primaria. Con ello, “la gestión de personal sería mucho más dinámica y menos problemática y se podría prestar el servicio que demanda la ciudadanía sin que suponga un coste para la salud y la seguridad de los y las profesionales”, apostilla José Damas.