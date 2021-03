La crisis del PP con Ciudadanos le complica la Alcaldía en Baena a los populares

El efecto mariposa de la moción de censura de Murcia que ha provocado un terremoto político está llegando a todos los rincones del país, especialmente a aquellos en los que en las elecciones municipales de 2019 los votantes decidieron que el PP y Ciudadanos tuvieran opciones de gobierno. En Córdoba hay dos lugares así: la capital, donde se acaba de resolver la crisis de la dimisión de la concejala naranja Eva Timoteo, con el fichaje para el equipo de gobierno de la exgerente del Imdeco, expulsada del partido; y en Baena.

El caso de Baena es especialmente complicado. En este municipio del Guadajoz, los resultados electorales permitieron al PP y a Ciudadanos firmar un pacto de gobierno con el partido independiente del exalcalde del PSOE Luis Moreno, que se presentó por Iporba. Así lograron por vez primera desalojar a los socialistas de la Alcaldía. Populares y naranjas pactaron un acuerdo por el que se repartían la Alcaldía. Los dos primeros años eran para el PP y los dos últimos para Ciudadanos. Según el pacto, en mayo, en apenas dos meses, toca el cambio. Pero han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que ese cambio empieza a ser poco probable, según todas las fuentes consultadas por este periódico.

La alcaldesa de Baena es la popular Cristina Piernagorda. La regidora ya superó un amago de moción de censura que fue retirada in extremis por el PSOE, IU y un concejal de Iporba. El PSOE e IU llegaron a firmar y registrar la moción, a la que se sumó el concejal independiente. Su partido, supuestamente, lo expulsó, pero él lo denunció al considerar que había sido irregular. Para no violar el pacto antitransfuguismo, el PSOE e IU dieron un paso atrás, mientras se resuelve la demanda judicial de este concejal.

Esto ha provocado que el juego de mayorías se haya roto en Baena. Por un lado, según las fuentes consultadas por este periódico, el PP no quiere negociar el cambio de Alcaldía. Para hacerlo hay que convocar un pleno de investidura, nuevamente, y tener la mayoría de los concejales. Ahora mismo, los populares y los naranja no tendrían votos suficientes para el cambio de Alcaldía. Enfrente, el PSOE, IU y el concejal de Iporba tienen mayoría absoluta.

No obstante, como el PP no se ha movido, según denuncian de forma interna desde Ciudadanos, los ediles de la formación naranja han comenzado a apartarse de los populares. Pero no todos. Recientemente, los tres concejales de Ciudadanos en Baena han votado de forma diferente. Los dos tenientes de alcalde de Ciudadanos, Ramón Martín y José Francisco Gómez Rosa, ya han votado de manera diferente al PP en el último Pleno del municipio. En cambio, el concejal que no es teniente de alcalde, Joaquín Morales, sí que ha votado lo mismo que los populares cuando sus compañeros no lo han hecho.

De momento, no hay rumores de nuevas mociones de censura, pero tampoco de que se vaya a producir un cambio en la Alcaldía. Los populares temen que forzar un pleno de investidura provoque que se convierta en alcalde Jesús Rojano, del PSOE. Los concejales de Ciudadanos descontentos lamentan que no se esté cumpliendo lo firmado.

Mientras, de fondo suena la música nacional. El PP ha abierto las puertas de su formación a cargos públicos y militantes de Ciudadanos descontentos con el rumbo del partido. Y eso es algo que no pasa desapercibido en Baena.

Ahora vienen una fecha clave: el próximo mes de abril está prevista la vista judicial en la que se tiene que decidir sobre las cautelares solicitadas para aplazar la expulsión del concejal de Iporba. En caso de que se suspenda esa cautelar, la moción de censura podría volver a plantearse.