Correos instalará 16 cajeros automáticos en diferentes municipios de Córdoba

Correos instalará 1.500 cajeros automáticos en localidades de toda España, 233 en Andalucía. De los instalados en el país, 1.200 se ubicarán en diferentes oficinas de Correos de todo el territorio nacional y los 300 restantes se instalarán en localidades de entre 500 y 3.000 habitantes de zonas rurales que no cuentan con oficina bancaria o van a quedarse sin ella en los próximos meses.

De los 233 cajeros que se instalarán en Andalucía, 22 serán en la provincia de Almería, 28 en la de Cádiz, 16 en la de Córdoba, 25 en la de Granada, 18 en la de Huelva, 16 en la de Jaén, 50 en la de Málaga y 58 en la de Sevilla.

Para afrontar este despliegue de cajeros, Correos a través de una licitación seleccionará al proveedor que se encargará de facilitar e instalar los dispositivos en las ubicaciones elegidas inicialmente por la compañía, según ha informado Correos en un comunicado.

El plan de Correos es instalar estos 1.500 cajeros en localidades de todas las comunidades autónomas de España, que serán distribuidos en las distintas provincias según las necesidades analizadas por la compañía. Los cajeros se instalarán en fachadas accesibles al público 24 horas o en los vestíbulos de acceso a las oficinas de Correos en su horario de apertura.

Esta licitación supone el arrendamiento de espacios en 1.500 oficinas de toda la red de Correos en toda España, por el cual la empresa que obtenga el contrato deberá abonar una renta fija en función de la ubicación del terminal y un porcentaje según el número de operaciones realizadas.

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el próximo 2 de octubre y está previsto que la instalación de estos cajeros empiece a ejecutarse a principios de 2022 en un proyecto que se desarrollará a lo largo de los tres próximos años.

Según se especifica en el pliego de contratación, los licitadores deberán garantizar la aportación de dispositivos capaces de ofrecer las operaciones básicas de cualquier cajero automático y la integración con las redes de entidades bancarias más extendidas en España. La duración inicial del contrato será de cinco años y se podrá ampliar hasta diez años.

Con este nuevo despliegue de cajeros automáticos, se amplía "significativamente" el proyecto que Correos inició en el mes de marzo consistente en la instalación de 109 cajeros automáticos en oficinas de toda España.

Esta iniciativa, que actualmente está a punto de completarse, se amplió posteriormente a 20 ubicaciones más, en localidades de menos de 3.000 habitantes sin oficina bancaria.

Correos contribuye así a "luchar contra la exclusión financiera", especialmente en las zonas rurales, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de disponer de efectivo en poblaciones donde no hay oficinas bancarias pero sí puntos de atención de la empresa pública.

La compañía logística continúa avanzando en su línea estratégica de acercar sus servicios a los ciudadanos y ofrecerles nuevas prestaciones que "faciliten su día a día", aprovechando la capilaridad de su red de oficinas que se configura como un "elemento relevante" para el desarrollo económico y un "instrumento útil" en la lucha contra la exclusión financiera en las zonas rurales de España.

