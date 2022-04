Córdoba ha perdido el 13% de sus sucursales bancarias desde la pandemia

Los bancos han cerrado 59 de sus sucursales en la provincia de Córdoba desde que comenzó la pandemia, una caída del 13% con respecto a las que había. A cierre de 2021, en Córdoba había 372 oficinas, mientras que un año antes había un total de 423, según los datos del Banco de España consultados por Cordópolis.

En el caso de Córdoba capital, ha pasado de tener 135 oficinas antes del estado de alarma a 114 a finales del año pasado, según los datos consultados.

En este tiempo, en Andalucía se han cerrado 621 oficinas bancarias. Se ha pasado de las 3.980 que había en marzo de 2020 a las 3.359 que había al cierre del año 2021, según los datos del Banco de España. Han desaparecido el 15% de las sucursales.

Además, en los últimos dos años, cuatro municipios del norte de Córdoba se han quedado sin oficinas bancarias en los últimos meses, Conquista, El Guijo, Fuente La Lancha y Obejo, mientras las últimas sucursales desaparecían de pedanías como Santa Cruz, dependiente de Córdoba capital; La Montiela, otra pedanía de Santaella; y Albendín, dependiente de Baena.

Son los damnificados por el drástico plan de recorte de gastos que ha emprendido el conjunto de la banca española durante los últimos años, y que se ha intensificado desde que arrancara la crisis sanitaria. Los problemas de rentabilidad del sector se han intentado compensar con recortes que han afectado, fundamentalmente, a las plantillas y las redes de oficinas.

Aunque los cierres han estado centrados en grandes municipios, las zonas rurales no se han librado, agravando su situación.

El Banco de España actualiza cada tres meses el listado de oficinas bancarias abiertas en España por cada municipio y demuestra cómo ha ido creciendo el número de localidades que ya no tienen este servicio. Los datos más actuales de este registro son del 31 de diciembre de 2021. Teniendo en cuenta el conjunto del año pasado y del anterior, marcados fundamentalmente por la pandemia y por los fuertes ERE que han ido aprobando la práctica totalidad de las grandes compañías, son 232 municipios españoles los que han pasado a engrosar la lista de localidades sin sucursal bancaria.

