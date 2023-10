Córdoba tiene más de 8.000 viviendas construidas antes del año 1900

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece una fotografía sobre la antigüedad del parque de viviendas de cada provincia y, en el caso de Córdoba, muestra cómo cuenta con más de 8.000 edificios y viviendas unifamiliares construidos antes del año 1900.

La estadística muestra que, en concreto, la provincia de Córdoba tiene un total de 8.091 núcleos de viviendas -ya sean edificios de varias viviendas o viviendas independientes-, que se construyeron antes del siglo XX.

Además, en total, unas 15.000 viviendas tienen más de un siglo. Esta suma obedece, por un lado, a las 8.091 edificadas antes del año 1900, más las 4.922 que corresponden a edificaciones de entre 1900 y 1920, así como a parte de las 7.874 de los primeros años de la década de los años veinte del pasado siglo.

Así, entre 1921 y 1940 se construyeron esas 7.874 edificaciones de viviendas que aún persisten en la provincia cordobesa, donde el INE contabiliza un total de 296.688 de todas las épocas.

De ese total, corresponden a edificaciones de más de 50 años unas 93.430. A las que tienen más de un siglo y las 7.874 viviendas de entre 1921 y 1940, se suman las que se construyeron entre 1941 y 1950, que son 9.664 edificaciones más.

Asimismo, otras 23.112 viviendas datan de los años entre 1951 y 1960, mientras que otras 39.767 edificaciones se construyeron entre 1961 y 1970.

Con todo, de todas las viviendas que actualmente hay en la provincia de Córdoba, casi 200.000 pertenecen a las décadas a partir de los años setenta del pasado siglo y hasta la última fecha actualizada de la estadística, en 2011.

Así, 61.077 edificaciones corresponden a los años que van de 1971 a 1980, mientras otras 48.801 son de entre 1981 y 1990. Se suman también las 43.516 viviendas de entre 1991 y 2001, además de otras 44.668 construcciones que datan de los años que van entre 2002 y 2011. El INE cuantifica 5.197 edificaciones más en la provincia de Córdoba sobre la que no consta la fecha de construcción.

