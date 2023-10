16 plantas solares, 12 líneas eléctricas y 830 megawatios de potencia en un radio de diez kilómetros

En pocos años, el paisaje del Alto Guadalquivir en Córdoba se transformará. El verde de la primavera, los ocres del otoño, el barbecho del verano o la frondosidad del invierno quedarán eclipsados por un mar de placas solares.

Un informe para la instalación del último proyecto de energía fotovoltaica en el término municipal de Montoro reconoce que en un radio de diez kilómetros hay entre funcionando o en proyecto otros 16 más. También, que en proyecto o funcionando todas estas plantas dispondrán de 12 líneas eléctricas. Y que la potencia de generación eléctrica estimada es de 830 megawatios. En el verano de 2021 se calculaba que Córdoba tenía instalada una potencia de algo más de 300 megawatios. En toda la provincia. La cifra prevista triplica la de hace dos años.

Ahora mismo, en ese radio de diez kilómetros (si se trazara un círculo de compás en el término municipal de Montoro) funcionan cuatro plantas termosolares. Y están autorizadas 12 fotovoltaicas más. Las termosolares son Veguilla (con 2,59 megawatios de potencia), La Poza Este (18,5 megawatios), Solacor 1 (50 megawatios) y Solacor 2 (50 megawatios). Pero ahora vienen más. Y de todos los tamaños.

Así, está autorizada la construcción de Alisio Solar (100 megawatios), Albormez Solar (100 megawatios), Guadame Solar 1 (35,48 megawatios), Guadame Solar 3 (35,48 megawatios) , Guadame Solar 4 (35,48 megawatios), Guadame Solar 5 (138,43 megawatios), Guadalquivir 1 (50,26 megawatios), Guadalquivir 2 (53,97 megawatios), Guadalquivir 4 (46 megawatios), Guadalquivir 5, El Caballo 1 (38 megawatios), El Caballo 2 (38 megawatios) y El Caballo 3 (38 megawatios).

Para evacuar esta tremenda cantidad de energía eléctrica que se prevé generar ya hay siete líneas eléctricas funcionando, hay otras cuatro más autorizadas y una más en tramitación.

No muy lejos, al sur de Bujalance, está propuesta otra fotovoltaica más, que recibe el nombre de Picual.

Todos estos proyectos que ya están autorizados han generado un enorme malestar en la zona, especialmente entre los vecinos de la aldea de Morente, que tendrán algunas fotovoltaicas en las inmediaciones de su propio casco urbano.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!