Denuncian que los árboles plantados en el solar del Cine Andalucía se han secado

Vecinos del Consejo de Distrito Centro de Córdoba han denunciado que los árboles plantados en el solar del antiguo Cine Andalucía se están secando y han criticado los errores en su plantación, con poca profundidad para sus raíces y sin alcorque para recoger el agua de lluvia, que ha podido provocar su seca.

En un escrito de la presidenta del Consejo de Distrito Centro, Juana Pérez Girón, junto a fotografías de los árboles, se explica que el Ayuntamiento recepcionó la obra llevada a cabo en este espacio el pasado 4 de marzo y los vecinos comprobaron que "habían plantado 18 árboles, pero no le habían colocado ni sistema de riego ni le habían hecho alcorques, por lo que no recogen correctamente el agua y además han profundizado tan poco que las raíces están saliendo fuera y se están secando”.

Asimismo, se pide al Consistorio que "actúe cuanto antes" y han comunicado estos hechos al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, "pero hasta ahora no han actuado y el esfuerzo realizado a lo que está llevando es a que los árboles se estén secando". "¿Tanto trabajo cuesta hacer las cosas bien, ya que se hacen?", cuestionan los vecinos, que recuerdan el tiempo que ha pasado hasta tener para uso vecinal el solar del antiguo Cine Andalucía.

"Desde que en el año 2008 el Ayuntamiento de Córdoba compró el solar del antiguo Cine Andalucía, la AV San Bartolomé con su presidente Antonio Rodríguez Paniza comenzó la petición de que fuese un aparcamiento para residentes y un espacio deportivo del que carecemos en la zona, tal y como se recogió en el PGOU. Pero no fue hasta finales de Octubre de 2015 y tras la celebración de una jornada de convivencia vecinal reivindicando su uso vecinal, organizada por las AV La Axerquia, La Fuenseca, Regina-Magdalena, Galea Vetus y por supuesto de San Bartolomé y tras la negativa a que se trasladase allí el mercado actual de La Corredera, cuando desde la Gerencia de Urbanismo se empezó a hablar de realizar un proyecto efímero para uso vecinal y hasta que se pudiese realizar el proyecto completo".

Se desarrolló así un proyecto que se inició en 2019 y que quedó inacabado con la llegada de elecciones municipales y el cambio en el gobierno municipal. "De ese proyecto inicial reclamábamos sombras ya que es un espacio abierto que no podría utilizarse si no las tenía, durante muchos meses al año", señalan sobre la importancia de contar con árboles en este espacio. "De lo que quedaba por terminar entonces era la colocación de los juegos infantiles, los cardiosaludables y algo que considerábamos importantísimo, árboles que como es lógico tardarán en poder dar sombra, pero necesarios para crear un ambiente más amable en el espacio". Ahora, una vez plantados, denuncian que se han secado al no haberse plantado correctamente.