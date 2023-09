Urbanismo desbloquea el gran proyecto del 'cobre verde' de Cunext Cooper

En el mes de febrero del año pasado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaró como Inversión Empresarial de Interés Estratégico el proyecto de la multinacional cordobesa Cunext Cooper. El plan prevé invertir unos 68 millones de euros en ampliar y adaptar sus instalaciones en la provincia de Córdoba (especialmente las de la antigua 'Letro' que aún sobreviven junto al Parque Joyero) a la alta demanda de cobre verde que hay en el mundo por la fabricación de vehículos eléctricos. El proyecto de la multinacional logró un permiso del gobierno regional que es clave para poder agilizar todos los trámites administrativos.

En noviembre del año pasado, dos arquitectos, un ingeniero industrial y un ingeniero civil entregaron en la Gerencia Municipal de Urbanismo toda la documentación necesaria para que el proyecto de Cunext Cooper tuviera encaje urbanístico. Para lograr la ampliación era necesario que la Gerencia modificara el llamado Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Parque Joyero, donde se ubica la multinacional cordobesa del cobre. En la última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del mes de julio de este año, antes de las vacaciones de verano, se aprobó el documento y la modificación inicial. Pero no ha sido hasta este mismo lunes cuando la Gerencia ha culminado el trámite y lo ha publicado oficialmente. A partir de ahora, el contador se vuelve a poner a cero, hay un plazo de 20 días para presentar alegaciones a la vez que se recopilan hasta 12 informes diferentes de administraciones y compañías para desbloquear esta modificación urbanística.

Sin este cambio urbanístico, Cunext no podrá ni pedir licencia de obras ni, por tanto, desarrollar un ambicioso plan en el que el tiempo es oro. La demanda de cobre crece mes a mes. Y el objetivo de una de las empresas que servicio más antiguas de la ciudad pasa por poder transformar el cobre que necesita la industria automovilística a precios competentes. Para ello es fundamental este proyecto que prevé la construcción de una gran planta fotovoltaica de autoconsumo con el que reducir de manera drástica la factura energética.

Cunext es la empresa heredera de la famosa Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas (Secem) que se instaló en Córdoba en el año 1917. Hace más de un siglo, la Letro nació en Córdoba al calor de la Primera Guerra Mundial y la enorme demanda, principalmente de cobre, de los países europeos. Fue fundada por la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya y la Río Tinto Company Limited. Del Guadiato venía el material que se manufacturaba en Córdoba y se exportaba a medio mundo. Poco a poco, el complejo se fue modernizando. La Secem se llegó a desgajar en tres partes y hoy, tras varios cambios en el capital, solo sobrevive Cunext Cooper.

El proyecto actual prevé ocupar incluso suelos de la antigua Locsa, una de las últimas empresas de la zona en cerrar sus puertas. Sus trabajadores llegaron a protagonizar sonadas protestas laborales hace unos 15 años y aún sobreviven en la ciudad pintadas de “Locsa no se cierra”.

En total, el plan prevé una inversión de 68 millones de euros. El proyecto de Cunext se desarrollará en varias fases durante un plazo de seis años. En ese tiempo, se construirán nuevas instalaciones, se adquirirá maquinaria de última generación y se implementarán nuevos procesos productivos innovadores. La compañía también prevé la generación de energía verde para autoconsumo mediante la construcción de un parque fotovoltaico y el desarrollo de procesos de economía circular para la recuperación de cobre, todo ello en la provincia de Córdoba. Para ello, cuenta con sus actuales instalaciones en Córdoba capital y en Espiel.

El Grupo Cunext es suministrador de referencia en la fabricación de materiales de cobre y aluminio para la transmisión de energía eléctrica datos y señales, con aplicaciones en sectores de la industria automotriz y ferroviaria, parques eólicos, motores industriales, electrodomésticos, telecomunicaciones o construcción, que tiene plantas productivas ubicadas en Córdoba, Vitoria, Zaragoza, Brescia (Italia) y EEUU, y oficinas comerciales en Barcelona y Madrid.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!