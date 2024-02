Sadeco licita un contrato de cinco millones de euros para limpieza y suministro de contenedores

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba, Sadeco, acaba de sacar a licitación un contrato valorado en algo más de cinco millones de euros para el servicio de limpieza y mantenimiento de contenedores, así como para el suministro de estos depósitos para la basura y residuos en la capital.

En concreto, según publica la Plataforma de Contratación, se trata de un contrato de servicios de “lavado y limpieza integral de los puntos de contenerización y mantenimiento integral del parque de contenedores, suministro de nuevos contenedores y modificación de fracción de contenedores existentes”. Esta modificación se refiere al quinto contenedor, de resto, que Córdoba ha empezado a implantar conforme a la normativa estatal.

El presupuesto base de licitación de este contrato es, en concreto, de 5.058.227,13 euros para un periodo de tres años, sin IVA. El contrato se divide en dos lotes, uno para el servicio de lavado y limpieza integral de los contenedores, y otro para el servicio de mantenimiento integral de los contenedores de la ciudad, incluyendo el coste de reposición por los contenedores quemados.

La limpieza se realizará seis veces al año en cada uno de los 1.451 puntos de contenedores existentes, con un total de 5.266 depósitos. Mientras, el suministro de contenedores para resto incluye el cambio de fracción en 300 depósitos existentes, instalación de pegatinas en 1.900 y el suministro e instalación de 400 unidades de contenedores de fracción resto.

La licitación ofrece la posibilidad de que el contrato se prorrogue por dos años más, ampliando el montante económico a nueve millones de euros por los cinco años en total.

