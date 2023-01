El PSOE pide al Ayuntamiento que limpie y mantenga el Canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha constatado el “estado de abandono en el que se encuentra el Canal Principal del Guadalmellato, sin limpieza alguna, con residuos urbanos, ratas y ramaje caído”, y ha pedido al gobierno local de PP y CS que lo limpie y mantenga, como le corresponde hacer.

Según ha informado el PSOE en una nota, tras mantener una reunión con la Asociación Vecinal de San Rafael de la Albaida, zona por la que discurre el canal, Hurtado ha requerido información a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que es la titular de esta infraestructura, sobre la administración competente para su limpieza y mantenimiento.

La respuesta que ha recibido de la CHG ha sido que, para el Ayuntamiento pudiera “aprovechar” los terrenos expropiados por la Confederación para la realización del canal, “se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento de Córdoba y la CHG en 1991”, según el cual, “a cambio de estos terrenos, que hoy en día se usan para aparcamientos, zonas verdes, carril bici y viales, la asociación de vecinos beneficiada o el Ayuntamiento, como responsable subsidiario, mantendrían limpios y en perfecto estado de desperdicios, escombros, etcétera la franja solicitada y evitarían los vertidos de desperdicios”.

Además, según ha precisado la CHG, “el Ayuntamiento de Córdoba tiene en esta franja contenedores de basura que son nidos de ratas y que, de no estar esos contenedores en esta zona, no habría ese problema en los terrenos del canal, como ocurre en el resto de canal, en el que no tenemos ese problema”.

Además, por la CHG se ha informado AL también diputado nacional del PSOE por Córdoba que este acuerdo se ha enviado al Ayuntamiento y a la empresa municipal de limpieza urbana de Córdoba, Sadeco, además de haber mantenido reuniones con distintos responsables municipales para trasladar este problema y ver su solución.

Por todo ello, Antonio Hurtado ha reclamado al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), “que asuma sus competencias y responsabilidades y que limpie y mantenga el Canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba, por el bienestar de miles de vecinos que viven en el barrio de San Rafael de la Albaida”.