Proyectan un nuevo hotel de 70 habitaciones junto a la Mezquita

Córdoba contará con un nuevo hotel en el entorno de la Mezquita Catedral. Ese es el proyecto de la empresa SmartRental Group, que se ha hecho con la propiedad de un edificio ubicado en la Ribera junto al Centro de Recepción de Visitantes (CRV).

Carlos Escoda, consejero delegado de SmartRental Group ha avanzado este viernes en Córdoba que este será el primer hotel bajo la marca Akeah que la firma establezca en Andalucía. “Contará con 70 habitaciones en un entorno privilegiado”.

La compañía prevé que el hotel pueda estar abierto dentro de un año y medio en un edificio histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En el nuevo hotel “todo pivota sobre la cultura, el arte, la gastronomía y la experiencia del cliente”, ha dicho sobre un establecimiento que contará en su fachada en la Ribera con un mural creado en los próximos días por los artistas ucranianos Mikhail Korobkov y Olga Korobkova, en un proyecto de 'Córdoba Ciudad de las Ideas'.

“Sin estar abierto aún el hotel, ya estamos colaborando con la cultura de la ciudad”, ha valorado sobre este proyecto. Carlos Escoda ha destacado lo importante que es para el grupo este primer establecimiento en Córdoba en una localización inmejorable: “Sin duda esta es la primera actuación de muchas que podrán disfrutar visitantes y cordobeses en nuestro establecimiento”.

