La previsión de lluvia paraliza las reservas y provoca las primeras cancelaciones turísticas en Córdoba

Eran previsiones y, por el momento, las del Domingo de Ramos se acabaron cumpliendo. Los pronósticos más desalentadores se han adueñado de la Semana Santa y los Cabildos de Oficiales serán a lo que más recurran las diferentes hermandades y cofradías durante los próximos días. La lluvia no solo empañó el primer día grande -y amaga con hacerlo durante el resto de la semana-, sino que también está echando al traste las previsiones hoteleras, que ya han registrado las primeras cancelaciones.

Según ha confirmado a este periódico el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, los primeros días de estas vacaciones están siendo “un desastre”. A primera hora de este lunes, los hoteleros han cuantificado las cancelaciones de las últimas horas, que se sitúan entre el 8 y el 10%. Pese a ello, Fragero celebra que las cancelaciones no sean, por el momento, demasiado altas.

A estas suspensiones se une otra cuestión quizás más preocupante, apunta el presidente de los hoteleros: el estancamiento de las ventas. Los empresarios del sector volcaron sus esperanzas en la mejora del tiempo, lo que podría suponer, según sus cuentas, un aumento del 15% de las reservas. Sin embargo, la realidad está siendo muy distinta. Para los días fuertes de la semana -Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección-, la ocupación ronda el 68% mientras que para el resto de días está en el 65%.

Las cancelaciones se están produciendo por igual en todos los hoteles, por lo que no hay diferencias significativas entre los que se encuentran en el Casco Histórico y los de otras zonas. Principalmente, los viajeros nacionales y de lugares cercanos a Córdoba son los que están cancelando sus reservas en la capital, “ya que los turistas internacionales vienen en viajes de largos recorridos y ya se encuentran aquí”.

Por otro lado, Fragero asegura que “los avisos de viento afectan muchísimo a las reservas, dado que, básicamente, se recomiendo no viajar”. Justamente, este Domingo de Ramos, el Ayuntamiento de Córdoba llamó a extremar las precauciones y cerró los parques debido a las previsiones de fuertes rachas de viento. Esta situación de inestabilidad meteorológica está afectando a toda Andalucía. Hasta el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha activado ningún aviso en la capital, ni por viento ni por lluvias, aunque sí los hay en Almería y en Granada, en este caso, por nevadas.

Pese a todo, el presidente de los hoteleros llama a los turistas a no cancelar sus viajes, ya que, aunque las procesiones no salieran a la calle por la lluvia, “hay mucho que ver en Córdoba y también es muy bonito visitar las diferentes iglesias” y conocer de primera mano los titulares de las diferentes hermandades. Para este martes, la Aemet prevé en la capital cielo muy nubosos, con precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo pequeño, abriéndose claros por el oeste al anochecer. Las temperaturas seguirán experimentando un descenso generalizado, localmente notable. Los vientos serán de moderados a fuertes de componente oeste, acompañados de rachas ocasionalmente muy fuertes.

