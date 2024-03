La Plataforma en Defensa del Árbol insiste en que el Ayuntamiento hace “podas de Semana Santa”

La Asociación Plataforma en Defensa del Árbol en Córdoba ha afirmado que “tiene ya la seguridad” de que el Ayuntamiento cordobés pone en marcha la llamada 'poda de Semana Santa', que no significa que se actúe sobre el arbolado en esa época del año, sino “que es para retirar elementos que puedan molestar al paso de los pasos”.

En un comunicado, el colectivo indica que, lo ocurrido el pasado 22 de febrero con la jacaranda de El Realejo, que se taló por completo, aún estando sana, y la poda de varias ramas de otro árbol en esa misma vía para que la procesión de Semana Santa transcurriera sin obstáculos por allí, hizo preguntar a la Plataforma si realmente se daba ese tipo de poda concreta para esa festividad. “Eso ha generado un muy intenso debate en redes sociales de colectivo, en el que hay personas que cuestionaron que hiciéramos afirmaciones sin conocimiento de causa o sin rigor, cuando lo nuestro era una simple pregunta”, ha abundado la Plataforma.

En este punto, el colectivo ha querido aclarar que “aquí no se pone en tela de juicio ni a las cofradías ni a los sentimientos religiosos, porque cada cual puede tener el suyo o simplemente no tenerlo”, pero “sí cuestionamos, y mucho, lo que puede ser una lamentable praxis del Ayuntamiento, del concejal de turno y del Área que la ejecuta”. En cualquier caso, la Plataforma advierte también que hay un “sapientísimo refrán español que dice que quien se pica, ajos come”.

Pues bien, en ese debate, y a raíz de una nueva poda en uno de los dos almezos de la Plaza Abades, una persona que pueda estar relacionada con la hermandad del vía crucis señala en un mensaje que “las podas se harían si pasara un paso”, a lo que añade que “me puedo permitir darme la razón de que la hermandad vía crucis haya incluido en su parte de obstáculos una rama a cuatro metros de altura”.

Con esta afirmación “lo que viene a demostrarse es que sí existe la poda de Semana Santa”, a demanda de las cofradías, “que esta mala praxis la ejecuta el Ayuntamiento de Córdoba, el equipo de gobierno local sin ningún tipo de rigor científico, ni siquiera de preservación del árbol, sometiendo a ese ejemplar a un estrés, ya que no hay que olvidar que es un ser vivo y no una piedra, y dañándolo por ser una poda que no tiene ningún sentido de ser”.

Y a raíz de ese reconociendo del hecho por parte de esa persona, el colectivo ya no hará meras preguntas, a las que ya se ha dado una respuesta, sino que “cambiaremos los sinos de interrogación por los de admiración” para aludir a este hecho.

Frente a eso, además, el Ayuntamiento de Córdoba ha tardado casi ocho meses desde el último anuncio en licitar la elaboración del Plan Director del Arbolado de Córdoba, y casi dos años después del primer anuncio. “Y sigue permitiéndose el lujo de realizar este tipo de podas totalmente acientíficas, sin ningún tipo de rigor y que dañan al árbol por no tener ninguna otra justificación”.

Con la confirmación de las podas de Semana Santa, tras los informes de las cofradías sobre obstáculos, la Plataforma considera que alguien debe “dar la cara y asumir la responsabilidad y las consecuencias que este tipo de práctica que impide a la capital dejar de ser una isla de calor, que es en lo que nos estamos convirtiendo cada vez con más contundencia”.

En esos informes, además, se plantea una relación de la situación del suelo por donde han de pasar los pasos, que, a la postre, demuestran el poder que tienen las cofradías en la ciudad. Y para muestra, un botón: “Más de tres meses reclamando el arreglo de la calzada de la calle Cardenal González, a consecuencia del hundimiento de la vía por causa del continuo paso de vehículos de gran tonelaje, sin que nos hicieran ni caso, y de la noche a la mañana acude la artillería pesada de Infraestructuras para arreglarlo porque pasan las procesiones y hay peligro de caídas”.

“Por tanto, que nadie se ponga exquisito ni se rasgue las vestiduras y si le pica que se rasque, pero esto no es admisible”, ha rematado la Plataforma en su comunicado público.