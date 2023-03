El Ayuntamiento poda árboles en Doce de Octubre ante el paso de una hermandad

El Ayuntamiento de Córdoba ha llevado a cabo este martes 28 de marzo labores de poda en los árboles de la calle Doce de Octubre para permitir el paso de la Hermandad de La Estrella por este lugar en la Semana Santa y, por otro lado, eliminar ramas cercanas a los edificios.

Fuentes del área de Infraestructuras han explicado a este periódico que la labor de poda ha tenido “un doble sentido: el paso de la hermandad a su regreso al templo y para que no lleguen las ramas a las ventanas y luminarias”. La poda, señalan, se ha llevado a cabo en “la parte central (de la calle) para permitir el paso a la Hermandad de la Estrella”. Y, “por la parte interna de los árboles, que da a las viviendas, para que no se acerquen más a las ventanas y para liberar luminarias”.

Pese a que ya es primavera y las altas temperaturas han propiciado el crecimiento de hojas nuevas y la floración de distintas especies, el Ayuntamiento argumenta que “todos los años en esta fecha se hace una poda. A finales de marzo aún se está en el momento adecuado, y se hace para facilitar el paso de las hermandades”.

Este mismo martes, la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Olga Caballero, agradecía la colaboración del Ayuntamiento en los preparativos en las calles para las procesiones de Semana Santa y, específicamente, con la poda de árboles para el paso de algunas hermandades.

“Todo lo que se ha pedido, se nos ha dado”, decía Caballero, que aplaudía “la coordinación magnífica” con el Ayuntamiento, en especial “con jardines, con poda (...) Se han hecho hasta cosas increíbles, de árboles, para algunas hermandades como La Estrella, que han cambiado de recorrido”, en referencia a su paso por la calle Doce de Octubre.

Por otra parte, este periódico ha recibido alguna queja de vecinos de la zona, que criticaban que se realice esta poda de árboles ya en primavera, eliminando sombras en la calle.

