Nueva dimisión en Vox Córdoba: el gerente del partido deja su cargo

Nueva dimisión en Vox Córdoba. Tras la marcha, hace diez días, del excoordinador de la formación en Córdoba, Julián Urbano, ahora se marcha el gerente, Alberto Cuevas, que ha comunicado su salida de la junta directiva este sábado, según han confirmado a este partido diversas fuentes.

La marcha de Cuevas, que ha sido consejero de Vox en Aucorsa, ha sido notificada al tiempo que se ha sabido que Urbano también ha dejado de militar en la formación de Santiago Abascal

Dos bajas de importancia en un partido que está viviendo su primera gran crisis interna en Córdoba tras la elección como candidata a la Alcaldía de Yolanda Almagro, una veterana de la formación pero con escasa presencia local en la capital o la provincia en los últimos años.

La elección de Almagro, contraria a la propuesta que se hizo desde Córdoba, ha provocado un enorme malestar interno, acentuado en un partido que, a nivel provincial, está dividido por dos corrientes internas: por un lado la del que fuera portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía y presidente del partido en Córdoba, Alejandro Hernández, y por otro la del diputado en el Congreso José Ramírez del Río.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!