El Movimiento Ciudadano reclama más dinero para campos de fútbol, emergencia y cooperación internacional

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha presentado cuatro alegaciones al proyecto de presupuestos municipales del Ayuntamiento de Córdoba, en el que reclama más dinero para emergencia social, para cooperación internacional y también para la mejora de los campos de fútbol de la ciudad.

Además, en su primera alegación, el Movimiento Ciudadano pide al equipo de gobierno que anule la propuesta de eliminación de la única plaza existente de técnico de accesibilidad del presupuesto del ayuntamiento (Gerencia de Urbanismo) para 2024 ya que “no genera gasto”. “No encontramos razón que motive dicha amortización y su sustitución por un técnico de archivo, puesto que dejaría a la Gerencia de Urbanismo sin un especialista en la materia, tanto para supervisar planes y proyectos como para licencias o declaraciones responsables. La delegación de accesibilidad del Ayuntamiento no tiene competencias para intervenir en la Gerencia de Urbanismo. No basta con decir si se cumple o no con una normativa, sino tener una labor proactiva y positiva en busca de soluciones”, exponen.

El Movimiento Ciudadano reclama “que se mantenga el presupuesto de 2023 en el presupuesto de 2024 en lo que afecta a las partidas de Cooperación y solidaridad Internacional. La cantidad debería ascender al menos en 500.000 euros más, que se pueden equilibrar ajustando los ingresos previstos por tasas e impuestos, o la PIE. O reduciendo el coste previsto en préstamos el próximo año”, señalan. “Nos encontramos con una rebaja del 35% sin explicación alguna cuando el contexto internacional requiere de una aportación que se vaya acercando al compromiso de dedicar el 0,7% del presupuesto consolidado a estas funciones. Este compromiso ha sido asumido por el Ayuntamiento de forma reiterada, pero los hechos son que se reduce la aportación municipal”, critican.

En cuanto a los campos de fútbol, piden “que se incremente la partida para el Imdeco para inversión en instalaciones deportivas. La partida debe alcanzar al menos un millón de euros. El incremento de unos 700.000 euros”, sostienen. Además, recuerdan que “en este año debe resolverse la situación jurídica de los campos de fútbol que tiene que venir acompañada de una inversión municipal en los mismos, que presentan carencias desde hace ocho años, cuando se dejó de invertir en los campos de fútbol que no gestiona el Imdeco. La seguridad de las instalaciones requiere que se solvente el estado peligroso” que presentan, expone.

Por último, en la cuarta alegación piden que “se incorpore partida para una ayuda incondicionada de emergencia de concesión ágil” y “destinar un millón de euros”. El Movimiento Ciudadano sostiene que “la situación social requiere de una mayor apuesta social. Las ayudas que gestiona el ayuntamiento tienen una gestión condicionada, el IMV no acaba de llegar a población prevista y la Renta Social autonómica, ha quedado en el limbo”.