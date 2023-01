Luz verde definitiva para que el antiguo Simago se convierta en un centro comercial

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde definitiva este jueves a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que se aprueba que se puedan establecer viviendas, oficinas y comercios en el edificio del antiguo Simago, en la calle Jesús y María. Y, con ello, podrá instalarse allí el centro comercial que promueven los nuevos dueños del inmueble.

El acuerdo ha salido adelante en el Pleno de este jueves con el voto a favor de PP, Ciudadanos, Vox y PSOE, y con el voto en contra de IU y Podemos.

Antes del Pleno, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha informado a la prensa de que el inmueble del antiguo Simago albergará un supermercado, dos tiendas y un restaurante, que es la propuesta en la que están trabajando los promotores.

Las firmas de inversión Inbest y GPF Capital crearon una nueva socimi y una de sus primeras operaciones fue la compra a El Corte Inglés de dos edificios comerciales por un importe superior a los 50 millones de euros. Los edificios están situados en ubicaciones prime en Sevilla (5.500 metros cuadrados en Plaza del Duque de la Victoria) y este de Córdoba (6.660 metros cuadrados en la calle Jesús y María 5, 7 y 9).

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ya aprobó en diciembre pasado el proceso de innovación por el que se permitirá que el histórico edificio de Simago, ubicado frente al Teatro Góngora y propiedad de El Corte Inglés, pueda albergar, además del uso comercial, otros usos, como viviendas, oficinas o residencial colectivo.

Este proyecto cuenta con los parabienes de la Delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, cuyo informe consideró que la innovación “garantiza la efectiva reactivación del antiguo Simago y la recuperación y puesta en valor de los elementos principales del antiguo Palacio del Cine (sala principal y ambigú), y contribuye a la recuperación del eje Tendillas-Mezquita”.

Mientras se tramitaba la innovación, El Corte Inglés cerró la venta del edificio, que ya es propiedad del fondo de inversión de capital riesgo inmobiliario Inbest Real Estate, en una operación que superó los 18 millones de euros. Será este fondo el que ahora disponga de todos los usos sobre el inmueble.

