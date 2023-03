Licitado el contrato para la exhumación de las fosas de represaliados en los cementerios de Córdoba

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha informado este viernes de que ha sacado a licitación el contrato para la exhumación, preservación y custodia de los restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios municipales de Nuestra Señora de la Salud y de San Rafael.

Este contrato se impulsa en cumplimiento del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la exhumación e identificación de los restos hallados en las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y de La Salud.

Las ubicaciones concretas donde se van a realizar las actuaciones en el cementerio de Nuestra Señora de La Salud en el entorno de la zona de Virgen de los Dolores, y en el de San Rafael, en la zona ajardinada.

El Ayuntamiento de Córdoba se encargará, por lo tanto, de la ejecución de las actuaciones necesarias para la exhumación de las fosas, que incluye las actuaciones de exhumación e individualización de los cuerpos, el estudio antropológico forense, la toma de muestras de los restos óseos exhumados y la dignificación del espacio en que han sido localizadas las fosas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, mediante Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de 12 de febrero de 2018, por la que se acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática en el municipio de Córdoba, se aprobaron las actuaciones de indagación, localización, delimitación, exhumación e identificación genética, si procediera, de los restos hallados en las fosas existentes en el municipio de Córdoba.

El retraso en la tramitación del expediente y la licitación, ha alargado la espera de los familiares de las víctimas y ha hecho que las administraciones hayan tenido que actualizar el convenio y añadir un nuevo cronograma y reasignar el presupuesto otorgado, para actualizarlo a este ejercicio y posteriores.

Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se llevaron a cabo trabajos de investigación histórica y documentación de indicios para la localización y caracterización de las fosas de los cementerios de San Rafael y de La Salud de Córdoba y los de evaluación de factores de riesgos de conservación en el entorno y espacio de estas.

Fruto de los trabajos realizados, se pudieron delimitar las fosas existentes en dichos cementerios y se elaboró un proyecto para proceder a su exhumación.

El contrato tiene una duración de 30 meses y el presupuesto base de licitación asciende a 1.600.000 euros, IVA incluido. La fecha límite para la recepción de ofertas es el 17 de marzo.

Este contrato se financia mediante la aportación de 400.000 euros por parte de cada una de las cuatro administraciones. Por un lado, una aportación directa del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España de 400.000 euros al Ayuntamiento de córdoba, a la que hay sumar la aportación acordada a través del convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de córdoba y Diputación de Córdoba, a través de la cual se establece que cada administración aporta 400.000 euros.

