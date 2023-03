La Junta otorga autorización ambiental para construir un campo de golf en las cercanías de Medina Azahara

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la autorización ambiental al proyecto deportivo que incluye un campo de golf en el paraje Casilla del Aire, en las cercanías del conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el anuncio de este permiso para dar publicidad así a “la Autorización Ambiental Unificada otorgada al Proyecto de complejo deportivo y ocio extensivo, promovido por Deporte, Turismo y Cultura, S.L., situado en Paraje Casilla del Aire.

Este proyecto ya obtuvo la licencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba y prevé un campo de golf con 9 hoyos, ampliable a 18, una casa club de 750 metros cuadrados y un aparcamiento de hasta 100 vehículos.

La construcción de este campo de golf en las cercanías de Medina Azahara y en plena sequía, levantó las críticas de grupos políticos del Ayuntamiento de Córdoba como Podemos e Izquierda Unida, además de alguna protesta de vecinos ante el Consistorio en contra del consumo de agua -junto a Ecologistas en Acción y la plataforma A Desalambrar- que supone este tipo de instalaciones.

Podemos e IU demandaron en su día informes sobre cómo se surtiría de agua este campo de golf, tanto si era por parte de la empresa municipa de agua Emacsa o bien a través de un pozo, por lo que también requerían información al respecto por parte de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este futuro campo de golf se suma al que recientemente se ha inaugurado en el Parador de Córdoba, el primero urbano de la capital. Se trata de un 'pitch and putt' de nueve hoyos que ha sido homologado por la Real Federación Española de Golf, que incluye una escuela y está en uso desde diciembre de 2022.

