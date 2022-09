La Junta estudia la apertura en Córdoba de la Universidad privada Lucio Anneo Séneca

El Centro Internacional de Estudios de Posgrado, S.L. ha presentado a la Junta de Andalucía la solicitud de reconocimiento para poder abrir en Córdoba la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS), un nuevo centro de formación superior de carácter privado.

Este proyecto es uno de los ocho expedientes de universidades sujetas a reconocimiento en Andalucía, del que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tomó conocimiento el pasado 13 de septiembre. Es el único proyecto que hay para Córdoba, donde la principal oferta universitaria privada es de Loyola, además de la opción de Magisterio con Sagrado Corazón.

¿Quién está detrás de la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca? Pues, según la documentación facilitada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, se trata del Centro Internacional de Estudios de Posgrado, que solicitó el reconocimiento el el 15 de abril de 2021.

Según su web, el Centro Internacional de Estudios de Postgrado (CIEP) es “una escuela de formación de postgrado y otros estudios, de reconocido prestigio nacional e internacional, especializada en el área de las ciencias de la salud, principalmente Medicina Estética”. En estos momentos, ya imparten títulos de Máster, Experto y Especialistas, acreditados por la Universidad a Distancia de Madrid – UDIMA.

Aunque se trata de un proyecto formativo vinculado a la sanidad, el documento de la Junta señala que la oferta formativa inicial de la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca constaría de ocho títulos de Grado, y cuatro títulos de Máster, todos ellos en las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y de las Tecnologías. Todos ellos serían en modalidad online, si bien está previsto que tenga su sede en Córdoba.

La solicitud actualmente se encuentra en fase de “subsanación de la solicitud presentada”, y pendiente de solicitar “el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria”. “Con posterioridad habrá de solicitarse y emitirse igualmente el informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades”, explica la consejería que preside el exrector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!