IU y Podemos estudian llevar al alcalde y a Timoteo a los tribunales si esta no cesa como concejala de Servicios Sociales

Los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba estudian llevar a los tribunales al alcalde, José María Bellido (PP), y a la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), si esta no cesa en su cargo público, después de haber admitido que ha mantenido desde el inicio del mandato municipal hasta ahora su actividad privada como procuradora, sin informar ni pedir la compatibilidad al Pleno.

Los portavoces de IU, Pedro García, y de Podemos, Cristina Pedrajas, han avanzado que si en las próximas horas Timoteo no deja de ser la responsable de los Servicios Sociales municipales, trabajan ya en la "vía jurídica, contra el alcalde por saber, conocer y ser cómplice y ya parte de esta irregularidad y, por supuesto, contra quien la comete", en alusión a Eva Timoteo. "El alcalde la nombró y ahora la mantiene", han dicho sobre la responsabilidad de Bellido en este caso: "Es evidente la complicidad del máximo responsable político y de la gestión del Ayuntamiento con quien está cometiendo la infracción".

García ha recordado que ni Bellido ni Timoteo han actuado después de cuatro días desde que el pasado jueves IU denunciara la situación irregular de la teniente de alcalde de Servicios Sociales al haber mantenido su actividad como procuradora a la vez que ostentaba el carpo público de concejala, y esta lo admitiera ese mismo día en el Pleno, defendiendo que en su día no ocultó esta circunstancia, que lo puso en conocimiento del secretario de Pleno de manera verbal y que no ha ido a trabajar a su despacho en este tiempo, si bien sí ha seguido firmando los documentos del mismo y ha seguido su actividad privada.

IU y Podemos han calificado la situación como "vergonzante" y aseguran que "no hay lugar a dudas desde el punto de vista jurídico, no hay ningún margen desde el punto de vista administratrivo. Esta señora ha estado cobrando dos salarios sin tener la compatibilidad del Pleno para poder haberlo hecho. Ha estado ejerciendo una profesión que, a pesar de ser compatible con la vida pública, es evidente que necesita la compatibilidad" que debe otorgar el Pleno municipal.

"No entendemos cómo el alcalde aún no la ha cesado. Está bien que el jueves diga que no tenía conocimiento. Pero a día de hoy, lunes, ya tendrá bastante información para haberla cesado", ha dicho García, a la vez que le ha pedido "dejar de esconder la cabeza" en este asunto.

"Información reservada de usuarios de Servicios Sociales"

Por su parte, la portavoz de Podemos ha puesto el foco en que desde su despacho, Timoteo ha trabajado como procuradora con compañías que embargan bienes a clientes que no los pueden pagar y que pueden ser usuarios de los Servicios Municipales al necesitar de ayudas para este tipo de situaciones.

"En su bufete se está manejando información reservada de usuarios de Servicios Sociales", ha apuntado. Pedrajas ha acusado a Timoteo de "falta de ética" por ello y ha apuntado a que se estudiará jurídicamente si con ello está "rayando la ilegalidad", al colisionar los intereses de la actividad privada de Timoteo con los intereses de usuarios del área municipal de Servicios Sociales que dirige.

Pedrajas se ha referido también al alcalde, que "se mostró sorpendido en el Pleno el otro día. Esto es muy difícil de creer, que el gobierno municipal no supiese nada durante casi dos años" ha dicho, incidiendo en que "esto ha estado tapado" y ha reiterado la petición de dimisión a Timoteo "por honradez y coherencia, y si no la actuación del alcalde para cesarla en su puesto".