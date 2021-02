Timoteo defiende que no ocultó su actividad privada y que es compatible con su función como concejala

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Timoteo, ha defendido que no ocultó al secretario del Pleno su actividad privada como procuradora en un despacho de la capital y que esta es compatible con su función como concejala en el Consistorio. Este mismo jueves, el grupo municipal de IU ha pedido el cese de Timoteo por mantener su ejercicio como concejala del gobierno local a la vez que su actividad como procuradora sin informar ni pedir la compatibilidad al Pleno, el órgano que debe aprobar o no la compatibilidad de ejercicios profesionales privados con los cargos públicos.

Eva Timoteo, en una intervención en la sesión plenaria de este jueves, ha admitido que sigue actualmente con su despacho abierto y que no lo ocultó al inicio del mandato, cuando ha dicho que "antes de jurar el cargo, como era mi obligación puse de manifiesto mi condición y ejercicio como procuradora al secretario del Pleno. Se lo hice saber porque no pretendeía abandonar mi puesto, porque entiendo el paso por la política de manera accidental y provisional. Llevo toda al vida ganándomela como procuradora de los triubunales".

"Esta circunstancia la puse de manifiesto, No hubo ni ocultación ni falta de transparencia. El secretario puede dar fe. Se me hizo saber que, tal como yo tenía consultado, el ejercicio de la procura y de un cargo público son compatibles. El secretario de Pleno me confirmó que tenía la certeza de que exitía la compatibilidad, con la única advertencia de que no podía llevar procedimientos contra la corporación municipal".

Sobre el ejercicio de su actividad privada, la teniente de alcalde de Servicios Sociales ha explicado que, desde que ostenta este cargo público, "estoy ejerciendo y me dedico exclusivamente a representar y defender los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos a los que represento. En el despacho tengo contratada a una persona que interpone los procedimientos firmados por mí". "Ni piso un juzgado ni piso el despacho, como no sea para pagar los impuestos", ha asegurado.

No obstante, ha afirmado que se someterá "a cualquier estimación que el secretario del Pleno tenga a bien hacer, con total transparencia, porque no he ocultado nada". Y ha apuntado, en su defensa, que el Consejo General de Procuradores de España "tiene declarado que son actividades compatibles" la de esta profesión con el ejericicio de cargo público. "No tengo problema en justificarlo si así se me pide".

El alcalde no conocía esta situación

Por su parte, preguntado en el Pleno sobre estas circunstancias y ante la petición de cese de Timoteo, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho desconocer hasta hoy la situación de la teniente de alcalde de Servicios Sociales y su actividad privada y ha asegurado que va a pedir "los informes técnicos correspondientes" al respecto.

"Acabo de conocer la exposición de la señora Timoteo. Me queda escuchar a los profesionales técnicos que nos digan en qué situación nos encontramos ante la función de procuradora de la señora Timoteo".

De otro lado, en los ruegos y preguntas de la sesión del Pleno, además de Izquierda Unida, el PSOE y Podemos también han denunciado la situación de la teniente de alcalde de Servicios Sociales, la ocultación de la misma al Pleno, que es el organismo que debe aprobar o no la compatibilidad de los concejales con otras actividades privadas.