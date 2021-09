IU denuncia que Dorado recarga su coche eléctrico particular en un punto para vehículos municipales

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que el teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado (Cs), recarga su coche eléctrico particular en un punto destinado a vehículos municipales de dicha área. Con fotografías del vehículo particular de Dorado en el punto de recarga municipal en distintos días, IU ha calificado de "ridículo y absolutamente miserable" este hecho, y ha pedido el cese del responsable de Infraestructuras al sumarse este hecho a los contratos de este área investigados actualmente por la Fiscalía.

La concejala de IU Amparo Pernichi ha mostrado las fotografías del vehículo de Dorado en el punto de recarga eléctrica del área de Infraestructuras donde, según la denuncia que le ha hecho llegar personal del área, el teniente de alcalde recarga su coche "día sí y día no". "La última foto es de ayer mismo -miércoles-. Volvió de sus vacaciones y nada más llegar".

"Nuestro grupo no puede ser leal con un modus operandi que ya viene describiendo la acción de este gobierno", ha dicho Pernichi, que ha explicado que el punto de recarga eléctrico del área de Infraestructuras "no está abierto a toda la ciudadanía. Se tiene, logicamente, para los coches de la delegación de Infraestructuras, no para el uso particular del señor Dorado".

"A lo mejor nos sorprende hoy mismo, diciendo que ese punto se abre para toda la ciudadanía y se le ha olvidado inaugurarlo y finalmente todos nos podemos beneficiar de ese punto de recarga eléctrica", ha ironizado Pernichi, que ha recordado que "estamos hablando de un señor que gana 55.000 euros al año. Y que le cuesta a este Ayuntamiento más de 70.000, un sueldo que le pagamos todos (...) Calculamos que esa recarga puede ser de unos 3,25 euros al día, por eso decimos que es un hecho ridículo y absolutamente miserable, pero que sí que habla mucho de cómo se hacen las cosas en el gobierno de Bellido", en alusión al alcalde.

Kilometraje y dieta

Amparo Pernichi ha advertido que "si alguien nos va a decir que el señor Dorado utiliza su coche para cuestiones que tienen que ver con su trabajo en la delegación de Infraestructuras, lo que tenemos que decir es que eso exige una dieta que debería presentar este señor y que se fiscalizaría por la Intervención municipal. No se hace echando gasolina en tu coche particular ni recargando en un punto eléctrico que es del área de Infraestructuras. Se haría con un kilometraje, con un acta de dónde has estado o ido y de manera absolutamente transparente". "Le decimos al señor Dorado que la luz está disparada para todo el mundo, no solo para él. Y menos teniendo en cuenta su sueldo".

Con todo, desde IU creen que este hecho "es una razón más por la que le recordamos a Bellido que debe procurar cuanto antes la dimisión del señor Dorado" y ha recordado que "hay otras cuestiones muy graves que este grupo municipal y la Asesoría Jurídica tienen en Fiscalía", en relación a contratos menores del área de Infraestructuras que están siendo investigados por supuesto fraccionamiento y falsedad documental.