La Guardia Civil y el SEPE forman a 15 alumnos para la restauración de los cuarteles de la provincia

La subdelegada de Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela ha presentado este viernes una formación llevado a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil, la Subdelegación y el SEPE en la provincia. Con este curso, 15 alumnos están siendo formados en restauración, concretamente en la pintura para mejorar las condiciones de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia.

Este es un proyecto "pionero" , según ha detallado el Coronel Jefe de la Comandancia, Juan Carretero. La formación Pintura decorativa de construcción, ha comenzado el pasado mes de diciembre y se está desarrollando en Cerro Muriano y El Higuerón, según ha detallado Carretero.

Este taller lo están impartiendo tres profesores y está dirigido a 15 alumnos, ha especificado la subdelegada, Rafaela Valenzuela. Por su parte, la coordinadora de Formación y Empleo del SEPE, Alicia Vílchez, ha detallado que estos programas tienen como objetivo "facilitar la integración en el mercado laboral" a través de unos talleres mixtos. Estos talleres están dirigidos a personas mayores de 25 años desempleadas e inscritas en el SEPE, "le da la posibilidad de tener una titulación" gracias a la formación impartida.

En concreto este proyecto de la comandancia de la Guardia Civil tienen como objetivo "el mantenimiento" de los cuarteles repartidos en Córdoba, en este caso "a través del módulo de pintura". Una vez que los alumnos finalicen la formación serán acreditados por los módulos formativos de los que se hayan evaluado y hayan aprobado. Este tiene una duración de seis meses, finalizando así en el mes de junio.

Valenzuela ha resaltado la posibilidad de que este taller pueda ser extendido al resto de comandancias de otras provincias e incluso de España. Este programa formativo ha contado con una inversión de alrededor de 180.000 euros, ha detallado la subdelegada. Asimismo ha expresado a los alumnos que han estado presentes este viernes que gracias a este programa tendrán un futuro "muy alentador" en el mundo laboral.

Según ha detallado Vilches, existen varios tipos de programas de formación y empleo que engloban distintas ramas profesionales relacionadas con la construcción como la jardinería o la mecánica. El programa que se ha presentado este viernes es un taller de empleo, que "desde el inicio consiste en un contrato de formación y aprendizaje" en el que las jornadas las dividen en una parte formativa y otra de realización de las actividades objeto de este.

Por otro lado, existen escuelas taller "personas menores de 25 años que tienen un primer periodo de seis meses o un año donde se forman y posteriormente se le hace un contrato de formación y aprendizaje", ha aclarado. Por último, según han detallado en una nota de prensa, durante este taller se ejecutarán las necesidades en cuanto a la pintura de los cuarteles que la Comandancia ha planteado en el proyecto aprobado.

