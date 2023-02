La elaboración de las listas electorales tensa a los partidos

A tres meses del inicio de la campaña electoral, los partidos afrontan estos días sus jornadas más tensas: la elaboración de las futuras candidaturas con las que concurrirán a los comicios del próximo 28 de mayo. La única plancha que ya se conoce al completo es la del PSOE, no sin tensión y sin decepciones internas. A su izquierda, la confluencia ya ha nombrado a los primeros de su candidatura, los que tienen más probabilidad de convertirse en concejales. A su derecha, Vox ha saltado esta semana por los aires con la dimisión de su presidente provincial, Alejandro Hernández, que tiene mucho que ver con la forma en la que se ha diseñado la candidatura. El PP aún no ha deshojado la margarita de los nombres de quién acompañarán a José María Bellido mientras sopesa cómo fichar en Ciudadanos. Y en la formación naranja aún no se sabe quién será su candidato el próximo mes de mayo.

Vayamos por partes. El mayor incendio interno declarado en las últimas semanas se ha producido en Vox. La formación ha tenido que elegir a un nuevo presidente provincial, Rafael Saco, tras la dimisión de Alejandro Hernández, que se marchó dando un sonoro portazo: “Estos tontos entregados de photocall son pocos (diría que los cuento con los dedos de las manos) y cobardes, aunque a veces hagan mucho ruido”, escribió para justificar su salida. Hernández, eso sí, seguirá siendo parlamentario andaluz. Su dimisión se enmarca en una gran crisis interna generada después de que la dirección nacional de Vox impusiera a Yolanda Almagro como candidata por Córdoba. Vox siempre fue un partido muy vertical, donde las decisiones las toma la cúpula. Hernández intentó disponer de algo de autonomía y presentó una lista diferente. Antes que él se marcharon el coordinador local y el gerente del partido en Córdoba.

Ahora, en Vox Córdoba toca la elaboración de la lista electoral. En el proceso interno han perdido la batalla los afines a Hernández, que con su dimisión como presidente consumaba su derrota. Al contrario, afianzaba su poder el diputado en el Congreso por Córdoba José Ramírez. Se desconoce cómo será la futura lista electoral, en la que como siempre la última palabra la tendrá la dirección nacional.

Mucha tensión interna ha habido también en el PSOE, que ya tiene elaborada su candidatura al completo, con los 29 nombres de la lista más los tres suplentes. Antonio Hurtado será el candidato tras ganar unas primarias a Carmen Victoria Campos. Sorprende que en la lista de Hurtado no se haya integrado a Campos. Tampoco a Víctor Montoro. Los dos son concejales del PSOE en la actualidad y sus nombres no están ni entre los suplentes. Pero más incluso que en la candidatura no aparezca por ningún sitio Maribel Baena, exdelegada y exviceconsejera de Salud y uno de los nombres con los que el PSOE llegó a barajar encabezar la candidatura electoral.

En esta ocasión, el debate interno en el PSOE se ha soterrado, lo que no quiere decir que no se haya producido tensión. Al contrario, la falta de integración ha causado una extraña sensación dentro de la militancia socialista.

A la izquierda del PSOE está Hacemos Córdoba, la confluencia. Pública e internamente, se intenta evitar el debate de que los candidatos y su orden responden a un reparto entre partidos (el uno para IU, el dos para Podemos...). Aún así, la elaboración de la candidatura no ha estado exenta de una tensión que, no obstante, es de muchísimo menor calibre que la de años anteriores. Podemos ha entendido que el candidato debía ser Juan Hidalgo, de IU, sin mayor debate.

Sorprende también que prácticamente ya en el mes de marzo el PP aún no haya divulgado los principales nombres de la candidatura que acompañará a José María Bellido, el actual alcalde de la ciudad. Los populares andan aún a la espera de saber si podrán fichar o no a concejales de Ciudadanos, y de qué forman los podrán integrar en su lista electoral sin tensionar a sus propios militantes. El PP de Córdoba aguarda las directrices de Génova para anunciar o no los fichajes, en caso de que se produzcan. Y por eso aún no se han querido despejar los nombres de la futura lista electoral.

Y todo esto deja en una extraña situación a Ciudadanos, que obtuvo cinco concejales tras las elecciones municipales de 2019. La formación naranja insiste en que sí que se presentará por Córdoba, pero la ciudad es una de las pocas capitales de provincia de España donde todavía no tienen candidato. Ninguno de sus actuales concejales repetirá. En principio, todo apunta a que el candidato surgirá de los cargos medios que Ciudadanos tiene actualmente en el Ayuntamiento.