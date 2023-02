Alejandro Hernández presenta su dimisión como presidente de Vox en Córdoba

Vox Córdoba se queda descabezada. El pasado fin de semana presentó su dimisión el presidente del Comité Ejecutivo Provincial, el parlamentario andaluz Alejandro Hernández, que llegó a ser portavoz de la formación en la cámara andaluza, y que ha sido el rostro más visible en Córdoba desde sus resultados en las elecciones andaluzas de 2018.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes y ha confirmado el propio Hernández, éste presentó su dimisión el pasado viernes, aunque anuncia que mantendrá su acta como parlamentario andaluz. El pasado lunes, preguntado por este periódico, Hernández no quiso “ni confirmar ni desmentir” que había presentado su dimisión.

“Cuando se ostenta honradamente una responsabilidad hay que tomar decisiones anteponiendo siempre el interés del partido a cualquier otro. Y esto te lleva a perder amigos y ”camaradas“ defraudados en sus expectativas personales. Acepté, y de buen grado, las críticas, constructivas o no, cuando al menos fueron educadas. Pero tener que soportar insultos y difamaciones llega a ser muy cansado. Estos ”tontos entregados“ de photocall son pocos (diría que los cuento con los dedos de las manos) y cobardes, aunque a veces hagan mucho ruido”, señala este miércoles el parlamentario en un comunicado.

Además, critica que la dirección nacional se “haya estado más pendiente de atender las quejas de esos cuatro alborotadores que de disciplinarlos”, y se marcha con un recado para entendidos: “Me quedará el resentimiento de los pocos trepas y advenedizos que traté y a los que mantuve alejados del partido”.

Algunas fuentes han señalado a este periódico que la dimisión se ha producido tras un intercambio de pareceres con la candidata de Vox a la Alcaldía, Yolanda Almagro.

La marcha de Hernández, abogado de profesión, se suma así a la del coordinador de Vox en Córdoba capital, Julián Urbano, quien se marchó del partido una semana después de la elección de Yolanda Almagro como candidata, o la del gerente, Alberto Cuevas.

La crisis desatada en Vox en Córdoba es producto, en buena medida, de la existencia de dos corrientes internas en Córdoba, que enfrentan al presidente provincial, Alejandro Hernández, con el diputado en el Congreso José Ramírez del Río. En esta última corriente se encuadraría la futura candidata de la formación, Yolanda Almagro.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!