Dorado pide amparo al secretario del Pleno para conocer las facturas de dietas de Cs que denunció

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha pedido amparo al secretario del Pleno para conocer las facturas y movimientos bancarios que se deriven de las dietas del grupo de Ciudadanos (Cs) que denunció. En el pasado Pleno de abril, Dorado dio a conocer una conversación de Whatsapp de los concejales de Cs, con la que denunció el presunto irregular de dietas municipales.

En un escrito en el que pide amparo al secretario del Pleno, recuerda la conversación que denunció del chat del grupo denominado The Córdoba's Five con varios emoticonos de naranjas -en alusión a los cinco concejales de Ciudadanos que obtuvieron acta de concejal en las elecciones de 2019 en el Ayuntamiento de Córdoba-. Él mismo formaba parte de dicho chat. En la conversación, el ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Manuel Torrejimeno, dice: “Hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga”.

A ello, le contesta en primer lugar el también teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez: “No hay problema. Ya sabes el dicho: Hoy por ti y mañana por mí”, con emoticonos de risas. También contesta la entonces primera teniente de alcalde y portavoz del grupo, Isabel Albás: “Ea. Ídem”. Y finaliza la conversación hecha pública quien la empezó, Manuel Torrejimeno, contestando con una imagen de una niña dando besos.

En su escrito al secretario del Pleno, David Dorado le solicita que “emprenda las acciones que considere oportunas con el objeto de, en pro del cumplimiento de la Ley, me sea facilitada de manera inmediata la documentación”.

Dorado recuerda que en el Pleno ya soicitó dicha información y que “el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos respondió que la primera factura desde el 22 de agosto de 2.022 que había abonado el Grupo estaba fechada el 31 de agosto de 2.022 y que no tenía ningún problema para hacerme entrega de la documentación solicitada, en base a esta respuesta, se da por confirmada la toma de conocimiento del requerimiento de la siguiente documentación: a) Detalle de todos los movimientos bancarios de la cuenta del Grupo Municipal Ciudadanos entre los días 22 de agosto y 30 de septiembre de 2.022. b) Factura citada por Manuel Torrejimeno fechada el día 31 de agosto de 2.022”.

Al haber sido estimada su solicitud “in voce” en el pleno por el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, “a la vista de no haber recibido documento ni respuesta alguna desde la finalización del pleno, habiendo transcurrido más de 5 días hábiles desde el ruego en el Pleno Ordinario del pasado 20 de abril de 2.023, y para garantizar mi derecho a ejercer el control y fiscalización necesarios sobre el Gobierno Municipal de Córdoba”, solicita al secretario del Pleno su actuación.