Diputación señala que fue “un error” separar el stand de Córdoba capital del provincial en Fitur

La vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Dolores Amo, ha declarado este lunes que fue "un error" la separación del stand de Córdoba capital del provincial en Fitur. "Entiendo que el turismo es una cosa de toda la provincia de Córdoba, de su capital y de todos sus pueblos", ha indicado.

Amo ha señalado en conferencia de prensa que esta acción es "un error" por parte del Ayuntamiento de Córdoba así como del área responsable de turismo. Desde Diputación han manifestado que, con la situación actual, este año la unión debería ser "más estrecha y visualizarse".

Sin embargo, Amo ha expuesto que esto no significa que desde el Patronato Provincial vayan a excluir a la capital de su promoción. "Eso no significa que en la programación del patronato no esté presente Córdoba capital", ha aclarado.

Desde el Patronato entienden que "debe reinar esa unidad y desarrollo de cara al mundo entero" en la Feria Internacional del Turismo, por lo que "Córdoba y sus pueblos tienen que ir de la mano". Aunque ha señalado que respetan la decisión tomada por el resto de administraciones, les ha animado a "repensar el no formar parte de la estructura de trabajo" que se ha desarrollado "de manera conjunta" durante años y que "ha traído siempre unas expectativas importantes".

Por último, ha indicado que esto es lo que deben marcarse como objetivo todas las instituciones que están "al servicio de la ciudadanía".