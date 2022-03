Detectan un fuerte descenso de la pandemia en Córdoba a través de las aguas residuales

La pandemia de coronavirus en la provincia de Córdoba parece haber entrado en un momento de fuerte descenso. Eso es al menos lo que señalan los análisis de las aguas residuales de la depuradora de La Golondrina. Cada semana, técnicos de Emacsa buscan trazas de Covid entre las muestras de la depuradora y las comparan con las de la semana anterior. De esta manera, se comprueba de una manera científica cómo está avanzando o decreciendo la enfermedad. Y los datos de la última semana llaman al optimismo.

Según el informe de Emacsa, al que ha tenido acceso este periódico, el descenso con respecto a la semana anterior es de más del 60%. A nivel nacional, la caída en Córdoba es una de las más importantes de España, solo superada por la detectada en la depuradora de Jaén.

Este informe se utiliza como una especie de anticipo de lo que puede ocurrir en las siguientes semanas. Las trazas de Covid en las aguas residuales indican cómo va a evolucionar la pandemia. La Covid es una enfermedad cuyos síntomas no se presentan inmediatamente, sino en un plazo de varios días. La detección temprana ayuda a preparar al sistema sanitario ante lo que puede venir. En plena sexta ola, estos análisis fueron muy útiles, pues pronosticaron que semana a semana los casos se iban a duplicar y hasta a triplicar. Ahora, anotan un importante descenso.

Estos análisis, que tienen el objetivo de anticipar la evolución del coronavirus, se hacen desde el verano de 2020 con muestras en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Golondrina de Córdoba, que son analizadas por investigadores de la Universidad y cuyos datos forman parte de la treintena de estaciones depuradoras de todo el país que vigila el Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica. Es el denominado estudio de Control microbiológico en aguas residuales como indicador epidemiológico de alerta temprana de propagación de Covid-19.

La incidencia sigue estable en la provincia de Córdoba, según esta última actualización de datos. Así, en la provincia la tasa de contagio media se va a 365 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. En el Distrito Sanitario de Córdoba capital la incidencia se va a los 459 casos, mientras que en el Sur roza ya los 200, la más baja de toda la provincia. En el Distrito Sanitario Córdoba Norte la incidencia está en 456 casos por cada 100.000 habitantes de media, mientras que en el Guadalquivir baja a 347.

