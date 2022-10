Cristina Pedrajas (Podemos) no se volverá a presentar: “Quiero jubilarme como profesora y no como política”

La portavoz municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, ha anunciado en la mañana de este jueves, minutos antes del inicio del Pleno, que “no me voy a presentar a las primarias de mi partido”. Pedrajas fue la candidata del partido morado en mayo de 2019 y ha optado por no repetir. “Quiero jubilarme como profesora y no como política”, explicó, para argumentar su decisión.

Pedrajas seguirá como concejala hasta junio de 2023, cuando expire el mandato de la actual Corporación. “Ha sido una decisión muy difícil”, aseguró, al tiempo que sostuvo que durante estos años “he aprendido mucho, he conocido a mi ciudad, a los colectivos, a asociaciones, a la gente que da su tiempo por los demás”, expresó. “Este es un trabajo muy motivante e interesante”. Además, aseguró que “dentro de los pocos recursos que tenemos hemos hecho una buena labor”, sostuvo. “Muchas personas así nos lo han agradecido”.

El periodo de inscripción en el proceso de primarias de Podemos en Córdoba concluyó este miércoles. Pedrajas ha optado por no presentarse a esta convocatoria, de la que tendrá que salir el nombre que liderará a la formación morada en la capital. Podemos tiene actualmente dos concejales de 29 en el Ayuntamiento de Córdoba.

“Tras reflexionar he tomado esa decisión: por coherencia, primero. En el ADN de mi partido y código ético no venimos a la política para perpetuarnos. No salimos por puertas giratorias. Soy profesora de Secundaria. Deseo terminar mi mandato y regresar a mis clases con mis alumnos”, explicó la concejala, quien sostuvo que “la segunda razón” es “que también tengo una edad” y que “este trabajo quema mucho en la salud, física y psicológica”. “Esto no significa que abandone mi compromiso. Voy a seguir colaborando con los compañeros y compañeras. Puedo ser muy útil en muchos entornos y también en mi partido”, concluyó.