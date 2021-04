El Córdoba CF pacta con el Ayuntamiento la retirada de la lona y el inicio de la cesión del estadio

El Ayuntamiento y el Córdoba Club de Fútbol han pactado la retirada de la lona publicitaria instalada por la entidad blanquiverde en la zona de Preferencia del estadio municipal El Arcángel y el inicio de los trámites de cesión de este espacio a favor de Unión Futbolística Cordobesa.

Según han confirmado fuentes de la entidad blanquiverde, en las próximas jornadas el club iniciará la retirada de la lona publicitaria después de las advertencias del Ayuntamiento de Córdoba, que llegó a desplazar a una patrulla de la Policía Local al estadio. De manera paralela, y para evitar problemas como el actual, se han iniciado negociaciones para resolver la cesión del estadio municipal, algo pendiente desde hace más de 15 años.

El Córdoba instaló la pasada semana una gran lona publicitaria en la zona de Preferencia de El Arcángel que no tenía el permiso del dueño del espacio, el Ayuntamiento de Córdoba. La propia Gerencia Municipal de Urbanismo rechazó la petición de permiso, a través de una declaración responsable, por parte del club. El Córdoba siguió adelante y se inició el correspondiente expediente de sanción administrativa. El propio alcalde, José María Bellido, se mostró muy molesto con la actuación del Córdoba Club de Fútbol.

Para el acuerdo actual han sido necesarias dos reuniones al más alto nivel entre el club y el Ayuntamiento cordobés. Este lunes y este miércoles se ha producido el pacto. El Córdoba tendrá que retirar la lona y el Ayuntamiento se compromete a iniciar todos los trámites para pactar la cesión del estadio.

El Arcángel es un estadio de titularidad municipal y así seguirá siendo. No obstante, el Córdoba Club de Fútbol podrá explotarlo comercialmente siempre y cuando se firme un protocolo de cesión. Actualmente, lo que hay firmado es una declaración de intenciones que no concluyó en convenio alguno.

En el futuro convenio se tendrá que fijar también un canon que tendrá que abonar el club a favor del Ayuntamiento por el uso de unas instalaciones municipales.

José María Bellido: "Todo se va a reconducir de manera que se haga bien"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, afirma que están “en contacto con el Córdoba CF y todo va bien”, especificando que “se han puesto sobre la mesa los argumentos de cada una de las partes y hemos alcanzado un acuerdo”, por lo que “ellos van a retirar la lona de forma voluntaria y todo se va a reconducir de manera que se haga bien como hemos dicho siempre”.

Además, el primer edil ha destacado que hay “negociaciones avanzadas para la concesión completa del estadio” y "en esa concesión ya se recogerá esa posibilidad, puedan hacer uso y todo salga a su tiempo. Pero como digo, todo va muy bien”, agradeciendo “la actitud del Córdoba CF que, cuando vieron el problema que había, tuvieron las negociaciones pertinentes con los asesores jurídicos del Ayuntamiento de Córdoba. Lo han entendido y asunto zanjado ya en cuanto a entendimiento entre las instituciones y que ya se solucionará con la realidad física que hay allí”.

Javier González Calvo: "Trabajamos para que la concesión del estadio se pueda llevar a cabo rápidamente"

Por su parte, González Calvo, consejero delegado del club, reseña que venían “hablando durante las semanas anteriores y siempre he dicho que nuestra colaboración desde el primer día que entramos aquí ha sido fantástica y colaborativa en todo momento”, subrayando que “siempre con la posibilidad de hacer cosas para esta ciudad no solo desde el punto de vista del fútbol sino para mucho más”, y ahí cuentan “con el Ayuntamiento como con otro tipo de institución”. Por lo tanto, “si ellos consideran que nosotros estábamos entorpeciendo la labor que ellos pueden estar haciendo y que alguna norma la estábamos sobrepasando, pues no queda más remedio que quitar la lona y trabajar en que la concesión del estadio pues se pueda llevar a cabo rápidamente para cumplir todos los requisitos necesarios para disponer de la totalidad del estadio”, agrega.