Córdoba cerró 2022 con una subida anual del 7% del precio de la vivienda usada

El precio de la vivienda usada subió en Córdoba un 7% durante el año 2022, pasando de 1.406 euros el metro cuadrado a 1.511 euros, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com. Hoy, un piso de 90 metros cuadrados cuesta en Córdoba más de 135.000 euros, en base a los datos de esta web. Hace un año, el mismo piso valía 126.000 euros.

Según el informe, el precio de la vivienda en la capital subió concretamente un 7,46%. Sólo en las ciudades de Cádiz, Sevilla y Málaga subió más el precio de compraventa de vivienda usada. El precio de la capital, de hecho, se sitúa en línea con el precio de la comunidad autónoma.

A nivel provincial, la subida fue del 0,58%, mucho más contenida. La mayor subida interanual se ha producido en Peñarroya-Pueblonuevo, donde el precio subió un 22%. La mayor caída se produjo en Pozoblanco, con una devaluación del 25%, según este informe.

La vivienda de segunda mano en Andalucía en diciembre de 2022 tuvo un precio medio de 1.519 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró un ascenso del 7,86% frente al mes de diciembre de 2021, el segundo más elevado de España. Semestralmente, también fue la segunda que más subió: un 5,13%. Mensualmente, subió un 1,42% y trimestralmente, creció un 2,76%.

Andalucía fue la octava autonomía más cara del país, por detrás de Baleares (3.794 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en diciembre el precio medio fue de 1.984 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida interanual del 5,63%. Respecto al último trimestre, el ascenso fue del 1,14%. Semestralmente, el repunte alcanzó el 2,99%. La subida mensual fue del 0,94%.

“Ponemos punto y final a un año en el que la vivienda usada en España se ha encarecido, pero con unos porcentajes al alza interanuales que se han movido entre el 3% y el 6%, muy alejados de los picos de inflación, incluso de dos dígitos el pasado verano, que ha registrado la economía en general”, resume Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

El experto considera que a lo largo del ejercicio que ha quedado atrás, “la compraventa se ha comportado de forma excelente, y su extraordinario dinamismo solo se ha visto truncado en los últimos meses por las subidas de los tipos de interés y, en consecuencia, de los préstamos hipotecarios, así como por la tendencia de la sociedad hacia la contención del gasto en momentos de inflación”.

Font indica que “esa inclinación al ahorro que siempre motivan las dificultades económicas retrasará las decisiones de compra, lo que ayudará a moderar los precios”. En cualquier caso, el portavoz del portal inmobiliario descarta cualquier descenso abrupto: “En las grandes ciudades reinará la estabilidad, dado que la obra nueva es escasa y la segunda mano recoge la tensión que vive este mercado”, comenta Font, añadiendo que “habrá que ir a buscar oportunidades saliendo de los núcleos urbanos, en lugares donde haya más oferta y menos presión de la demanda”.

Mensualmente, la provincia andaluza de Cádiz (2,75%) fue la segunda que más subió del país. En este periodo, Granada (-0,52%) fue la séptima que más se ajustó del país. Interanualmente, Málaga (13,33%) fue la segunda en el listado nacional de mayores ascensos, mientras que Jaén (-3,74%) arrojó el cuarto descenso más intenso del país. En cuestión de precios, la provincia andaluza más cara fue Málaga (2.517 €/m²), que se situó como la sexta más costosa de España. La más barata fue Jaén (699 €/m²), la segunda más asequible del país.

Sevilla (2,87%) fue la segunda capital española que más subió frente a noviembre de 2022, y Granada (-0,59%) la séptima que más se ajustó a nivel nacional. Frente al pasado año, Cádiz (10,64%) fue la séptima en el ranking nacional de ascensos, mientras que Jaén (-3,46%) fue la tercera que más se ajustó de España. En el apartado de precios, Jaén (1.055 €/m²) marcó el precio más asequible de España. Por su parte, Málaga (2.739 €/m²) fue la séptima más costosa a nivel nacional.

Respecto a los municipios andaluces, Puerto Real (9,27%), en Cádiz, arrojó la quinta mayor subida trimestral en el ranking nacional. En cuanto a las bajadas, Moguer (-8,31%), en Huelva, fue la localidad andaluza que más cayó en el último trimestre. De un año a otro, Manilva (28,45%), en Málaga, fue la décima que más subió de España, mientras que Moguer (-26,43%) fue el segundo municipio que más se devaluó del país. El municipio más barato de Andalucía en diciembre de 2022 fue Peñarroya-Pueblonuevo (353 €/m²), en Córdoba, ocupando la cuarta posición en el ranking de localidades más asequibles de España. Por su parte, Marbella (4.153 €/m²), en Málaga, fue el décimo tercero más costoso del país.

