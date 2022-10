Córdoba, una de las capitales andaluzas donde menos sube el alquiler

Córdoba es una de las capitales andaluzas donde menos ha crecido el precio del alquiler en el último año, según el informe trimestral de precios de alquiler de pisos.com. De hecho, los precios apenas se han incrementado en un 2% en el último año e incluso han bajando en el último trimestre, un 0,5%, según el mismo informe. Estos datos contrastan con la media andaluza. Según el documento, el piso tipo de alquiler en Andalucía registró en septiembre de 2022 un precio de 7,53 euros por metro cuadrado, lo que supuso una variación trimestral del -0,40%. Respecto a septiembre de 2021, fue la sexta que más creció, un 6,81%. Mensualmente, se revalorizó un 0,94%.

En Córdoba capital, el precio medio de un piso de alquiler está en 7,85 euros el metro cuadrado, levemente por encima de la media andaluza. Es decir, por una vivienda de 90 metros cuadrados los caseros cordobeses suelen pedir una renta mensual de 706,5 euros, según este documento. Los precios son mucho más bajos en la provincia, donde el metro cuadrado se alquila a 4,37 euros. Es decir, la renta de una vivienda de 90 metros cuadrados no llega a 400 euros al mes.

Andalucía estuvo a la misma distancia de la región más cara, Madrid (13,53 €/m²), que de la más barata, Castilla y León (4,70 €/m²). Por su parte, la vivienda en alquiler en España tuvo en septiembre de 2022 un precio medio de 10,20 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso mensual del 0,10% e interanual del 3,98%. Trimestralmente, se ajustó un -0,20%.

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “aunque alquilar hoy en día una vivienda es más caro prácticamente en todas las capitales de provincia, estamos viendo como la mensualidad media nacional está conteniendo su empuje en la variable mensual, sin subidas por encima del 1% desde hace un año. De hecho, de enero a septiembre incluso registró dos caídas en este intervalo”. Sin embargo, el portavoz del portal inmobiliario indica que esta contención no debe llevarnos a error: “Los inquilinos tienen menos capacidad de gasto debido a la inflación, así que cualquier subida, por pequeña que sea, desestabiliza el presupuesto del que disponen los hogares españoles, ya de por sí ajustado”, revela.

Por el lado de la oferta, existen toda una serie de fuerzas contrapuestas que hacen que resulte complicado prever con un margen aceptable de seguridad el comportamiento del mercado. Font indica que “las medidas de control de las rentas, aunque todavía no se han materializado a través de la nueva Ley de Vivienda, actúan de elemento disuasorio para la inversión en vivienda en alquiler. No obstante, por otro lado, la vivienda sigue siendo un activo al que dirigir el ahorro mientras otras inversiones resultan más volátiles dentro de un escenario de posible recesión”. En cualquier caso, Font insiste en que “ante una demanda creciente, la falta de oferta es un cuello de botella que afecta de forma muy negativa al acceso a la vivienda”.

Respecto a las provincias andaluzas, Málaga (6,49%) arrojó el cuarto repunte trimestral más importante del país. Por su parte, Almería (-5,87%) ocupó el segundo lugar en la lista de descensos nacionales. De un año a otro, Huelva (14,16%) registró la segunda mayor subida de España, y Almería (-9,74%) fue la cuarta que más cayó del país. Con 4,37 euros por metro cuadrado en alquiler en septiembre de 2022, Córdoba fue la undécima provincia más asequible de España. Por su parte, Málaga, con 9,57 euros por metro cuadrado, fue la séptima más cara a nivel nacional.

En cuanto a las capitales andaluzas, Almería (4,93%) fue la séptima capital que más creció frente a junio de 2022. Córdoba (-0,47%) arrojó la tercera caída menos intensa de España. Interanualmente, todas las capitales andaluzas crecieron. Málaga (14,32%) fue la quinta capital española que más se incrementó. En el apartado de rentas medias, Jaén (6,39 €/m²) fue la cuarta más asequible para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Málaga (11,40 €/m²) marcó la séptima renta media mensual más alta de todo el país.

