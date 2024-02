El Consejo de Distrito Sureste ofreció otras opciones para ubicar el centro para personas sin hogar en su entorno

El Consejo de Distrito Sureste ofreció otras opciones para ubicar en su entorno el centro para personas sin hogar que el Ayuntamiento preveía instalar en el colegio Lucano y que, tras quejas vecinales, ha desistido de llevar a cabo ni en ese ni, de momento, en otro lugar.

Así consta en un escrito redactado por el Consejo del Distrito Sureste con fecha del miércoles 31 de enero en el que se manifiesta la posición alcanzada “por consenso” en este órgano de representación municipal.

“Estaríamos dispuestas a asumir este centro dentro del Distrito Sureste en otros espacios igualmente compatibles como podrían ser el edificio sin obrar y otro espacio ya adecuado en el estadio de fútbol El Arcángel o la planta baja que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) dispone en el polígono de El Granadal y que originalmente iba destinado a empleo. De este modo daríamos acomodo al proyecto sin salir del distrito”, argumentan.

Sobre la propuesta que hizo el Ayuntamiento -ya descartada- de ubicar el centro para personas sin hogar en el colegio cerrado Lucano, el Consejo cree que “el clima al que han llegado los barrios del entorno recomienda reconsiderar la ubicación señalada para evitar más crispación”, en referencia a las quejas vecinales expuestas rechazando que este centro se ubicara en el colegio Lucano.

“El barrio de la Fuensanta y el entorno más cercano al colegio Lucano ya dispone de hasta tres espacios de asistencia social a personas sin hogar, entendiendo así que no renunciamos a ser solidarios ni con estas personas ni con la necesidad de continuar atendiendo los servicios sociales que ya se vienen prestando” en el distrito. No obstante, el escrito del Consejo de Distrito Sureste muestra el apoyo al proyecto de un centro para personas sin hogar para atender las necesidades que requieren, si bien en las ubicaciones que ofrecen u otras.

Sobre el colegio Lucano, de hecho, muestran su petición para que, con voluntarios del barrio y en colaboración con el Ayuntamiento, “se abra de manera controlada (...) para hacer actividades ciudadanas y utilizar la pista deportiva con la que cuentan estas instalaciones.

El Ayuntamiento de Córdoba nuncií este jueves 1 de febrero que desistía del proyecto que había anunciado para instalar el centro para personas sin hogar en el colegio Lucano. Una asamblea de dos centanares de vecinos de asociaciones de la zona mostraron su plante con ese proyecto en el colegio cerrado, tras lo que el Consistorio avanzó que no iba a llevar a cabo su iniciativa.

