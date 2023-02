Cifran en 603 las plazas necesarias por cubrir en la plantilla del Ayuntamiento de Córdoba

El sindicato CGT ha elaborado un informe en el que contabiliza las “plazas necesarias en la plantilla municipal” del Ayuntamiento de Córdoba, que cifra en 603 y “que se deberían se deberían convocar para prestar un servicio razonable y crear un empleo de calidad en esta ciudad”. Del total de esas plazas, aproximadamente un 95% son vacantes actualmente en el Consistorio.

Ssobre los puestos que corresponden a estas 603 plazas necesarias, 82 serían de ordenanzas y portero/as de colegios, 69 plazas en servicios sociales y participación ciudadana, 74 auxiliares administrativos -además de 83 convocadas y que están ocupadas ya-, 193 plazas en Infraestructuras, Parques y Jardines y Zoológico; 80 plazas en bomberos y otras 105 plazas en diversos servicios y puestos (administrativos, informadores gestores, técnicos de administración, telefonistas arquitectos, etc).

En el desglose de las plazas vacantes en el Ayuntamiento, los 82 ordenanzas y porteros de colegios necesarios se repartirían entre 15 en Participación Ciudadana, otros 15 en edificios municipales como Capitulares, Gran Capitán o las oficinas de El Arcángel, otros 12 en Servicios Sociales, 12 más en los Museos municipales, 20 porteros en los colegios, 4 en Reprografía, 2 en Cultura y otros 2 en Protocolo y Alcaldía.

Mientras, las 69 plazas para Servicios Sociales y Participación Ciudadana se reparten entre 25 trabajadores sociales, 10 educadores sociales, 6 psicólogos, 10 animadores socioculturales, 10 coordinadores de programas, 5 promotores de Igualdad y 3 informadores juveniles.

En el personal auxiliar administrativo, se necesitarían 60 plazas en distintos servicios, 12 en Servicios Sociales y 2 en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Entre las 193 plazas necesrias en Infraestructuras, Parques y Jardines y el Zoológico, se calcula que 40 son de auxiliares de jardinería, 39 peones, 30 ayudantes de oficios, 11 peones especialistas, oficiales primera jaridneros (15), podadores (10), albañil (10), mantenimiento (6), mecánico (6), montaje (4), cuidador del Zoo (4), gruístas (5), y oficiales de fontanería (2), carpintería (1), además de 10 oficiales conductores.

Para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se necesiytarían 80 plazas entre 11 sargentos, 8 cabos y 61 bomberos.

Y otras 105 plazas se distribuirían en diferentes servicios, como 42 administrativos, 30 informadores gestores, 10 telefonistas, 6 técnicos de gestión, 4 ayudantes de Recaudación, 3 ayudantes de biblioteca, 3 delineantes, 2 arquitectos técnicos, 2 arquitectos, 1 economista, 1 agente de Métodos, 1 economista y 1 técnico de Archivo.

Este informe sobre las plazas necesarias por cubrir en el Ayuntamiento ha sido elaborado por CGT recabando los datos de los propios trabajadores de los servicios como de distintas jefaturas de los servicios, así como de las necesidades de personal mínimas en los servicios municipales por jubilaciones o defunciones, si bien hay unidades municipales no incluidas como la Policía Local.

CGT exige asimismo la dotación de plazas que están vacantes por jubilaciones, fallecimientos y otras causas. “No aceptamos que el Ayuntamiento de Córdoba esté realizando la convocatoria de plazas que están actualmente ya ocupadas por personal interino o indefinido no fijo, como está haciendo actualmente (...) Todas las plazas convocadas para trabajadoras sociales estaban ocupadas, por lo que no se creaba ni un puesto de trabajo nuevo, ni una sola incorporación a esa plantilla; pero lo mismo está sucediendo con todas las plazas que ha convocado el Ayuntamiento de Córdoba, y que están pendientes de realizar, como será la de auxiliares administrativos, con 83 plazas que ya están todas ocupadas”, explican.

El sindicato ha constatado que “se ha llegado a una situación donde, con la plantilla actual, es imposible atender toda la demanda de las y los ciudadanos de Córdoba. La atención en todos los servicios municipales se dilata enormemente, o son atendidos de manera deficiente, y la prestación de los servicios municipales se convierte en una odisea para una plantilla cada vez más mermada y se hace a costa de una carga de trabajo insostenible que asume el personal municipal por su responsabilidad con la ciudad, pero a pesar de ello se está provocando que en muchos casos ni se puedan llegar a prestar los servicios que la ciudadanía cordobesa merece”.

Por ello, el sindicato advierte que el gobierno municipal, “en vez de convocar plazas vacantes para cubrir todas las bajas que se están produciendo en la plantilla municipal por jubilaciones, defunciones, etc, apuesta por privatizar los servicios municipales”. Y asegura que “se está supliendo la falta de ordenanzas con empresas privadas de seguridad y ahora quieren licitar todos los puestos de trabajo necesarios en Infraestructuras, para adjudicarlos a una empresa privada”.

