Cerca del 13% de las viviendas de la Judería de Córdoba son ya apartamentos turísticos

El casco histórico de Córdoba es la zona que más presión turística sufre de toda la ciudad y también de toda la provincia. Tanto que hay determinados distritos censales donde cerca del 13% de su parque inmobiliario se dedica ya a las viviendas turísticas. Estos son los datos que se extraen de un estudio experimental que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que corresponden al pasado mes de agosto.

Este estudio determina que solo en la ciudad de Córdoba hay ya 1.406 viviendas turísticas (no confundir con apartamentos turísticos, una figura regulada). Básicamente son las que se alquilan a través de plataformas como AirBnb o Booking. Aún así, estos datos son inferiores a los que aportan las propias plataformas. En octubre había más de 1.800 anuncios de viviendas turísticas activos en la ciudad de Córdoba, tal y como informó este periódico.

El informe detalla que en la ciudad de Córdoba, el casco histórico es el más saturado por vivienda turística, tanto que hay distritos censales donde una de cada diez viviendas se alquilan ya a turistas. El mayor porcentaje se da en la conocida como zona de La Medina, el distrito censal al este de la Mezquita Catedral y que rodea al Museo Arqueológico, concluyendo en la calle San Fernando. En este punto, casi el 13% de las viviendas son ya alquiladas para turistas. Al noroeste de la Mezquita Catedral, en la Judería, el porcentaje supera el diez. Al oeste y al sur, incluso al otro lado del Guadalquivir, hay porcentajes superiores al siete.

El informe detalla también que de media, las viviendas turísticas que se alquilan en Córdoba tienen entre cuatro y cinco plazas. Es decir, la capacidad de todos estos inmuebles supone que pueden acoger a la vez a más de 7.000 turistas que quieran pernoctar en Córdoba.

El principal objetivo de esta estadística experimental es estimar el número de alojamientos de vivienda turística que hay en España, así como su capacidad, para dar respuesta a la creciente demanda de información que hay sobre esta materia.

Para obtener la información se utiliza la técnica de web scraping, que mediante programas de software extrae los datos de las tres plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España. Sobre los alojamientos extraídos, primero se seleccionan las viviendas turísticas de acuerdo con la normativa en esta materia de cada comunidad autónoma, y después, se eliminan aquellas viviendas presentes en más de una plataforma mediante un algoritmo que elimina duplicados.

Recientemente, se ha producido en Córdoba un hecho jurídico relevante relacionado con los pisos y casas turísticos: en su sentencia de 12 de julio de 2022, la Audiencia Provincial de Córdoba sentenció la nulidad de un acuerdo adoptado por una Junta de propietarios que prohibía que los vecinos usar su vivienda como pisos turísticos, un fallo que no fue recurrido, convirtiendo la decisión judicial en pionera en España, un país en el que ya hay ciudades que están tomando medidas contra la proliferación de este tipo de alojamiento.

Un ejemplo es Cádiz, donde el equipo de Gobierno aprobó hace justo un mes la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para evitar la excesiva turistificación en la ciudad tras una moratoria de unos diez meses en los que no se han tramitado licencias para viviendas con fines turísticos.

