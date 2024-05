Los caseteros advierten: con “el modelo de quita y pon” de la Feria “llegará un año en que no haya casetas suficientes”

“Si seguimos así y esto no lo para nadie, nos vamos a ver en que llegará un año que no haya suficientes casetas para atender la demanda de los cordobeses para celebrar su Feria”. Los caseteros lanzan esta advertencia sobre la merma paulatina del número de casetas en El Arenal, donde en esta edición abrirán al público la mitad de recintos de los que había en su anterior ubicación en el Paseo de la Victoria hace 30 años. Y es que, alertan, con “el modelo de quita y pon” de levantar las casetas cada año de manera efímera, los altos costes hacen que cada vez sean menos los colectivos que se embarcan en su montaje en la Feria.

“Nosotros este problema ya lo venimos denunciando desde hace tiempo y lo tenemos claramente identificado”, explica a Cordópolis el presidente de la Asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, sobre los altos costes que conlleva montar una caseta en la Feria. “Hablamos de una media de entre 50.000 a 60.000 euros. Con esos presupuestos, hay entidades que no pueden afrontarlos o no le interesa hacerlo”. Y, de ahí, cada año se van descolgando colectivos para estar presentes en la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Además, a la vez que se ha ido reduciendo el número de casetas en El Arenal, se ha incrementado el tamaño de las que quedan 'ocupando' el espacio. Y eso conlleva también mayores gastos. “Hay que montar unas estructuras de casetas cada vez más grandes, de 400, 500 y hasta 700 metros cuadrados. Eso requiere una inversión muy gorda en el montaje”.

Esta situación hace que las distintas entidades se planteen que “no pueden exponer un patrimonio así, que ni tan siquiera es suyo. Te expones a un riesgo alto de una feria de lluvia, o una feria en la que los cordobeses no consuman o no vengan tanto por su situación económica. Y te encuentras ese año con que los resultados no te cubren la inversión”.

Esos costes se van en el montaje de las casetas para apenas diez días. “El gran problema es el modelo de quita y pon” de la Feria de Córdoba. “Muchas de las cosas que pones y luego quitas, son para tirar y conllevan un gasto”, indica Rosero.

Todo tipo de colectivos afectados

¿Y a quién ha afectado más en este tiempo ese modelo, los gastos que conlleva y la renuncia a montar caseta? Pues, según los caseteros, a todo tipo de colectivos y entidades de Córdoba. Entre quienes se han quedado sin montar caseta en la Feria en los últimos años “ha habido hermandades, ha habido peñas, también asociaciones....de todo. Incluso del sector de la hostelería”, que ante el montante económico que supone instalar una caseta, han renunciado.

“Es una realidad que afecta a todos los colectivos y cada vez existen menos casetas en El Arenal”, constata Rosero. Y reitera: “Si seguimos así y esto no lo para nadie, llegará un año que no haya suficientes casetas para atender la demanda de los cordobeses para celebrar su Feria”.

Revetir el modelo

Ante ello, igual que la advertencia de lo que ocurre, los caseteros llevan planteando desde hace tiempo sus aportaciones a modo de soluciones de este problema. Desde la Asociación de Casetas Populares recuerdan que en marzo de 2023 se presentó una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba sobre este asunto y el montaje de las casetas y la Feria cada año, “para revertir el modelo y que, a través de instalaciones permanentes, esos costes se pudieran amortizar a lo la largo de los años”.

El Ayuntamiento, por su parte, se comprometió a iniciar reformas en El Arenal. Este pasado mes de abril se han dado por finalizadas las obras de alcantarillado del recinto, Urbanismo plantea soterrar la instalación eléctrica y en 2021 ya se acometieron las obras para establecer una zona de paseo, descanso y arbolado como eje que separa la zona de casetas de la de feriantes.

Este mismo miércoles, ante la constatación de que la Feria 2024 tendrá menos casetas que nunca, el alcalde, José María Bellido, planteaba la instalación de más infraestructuras que “abarataría los costes” de los caseteros.

Ordenanza municipal de Feria

Pero, los caseteros piden ir un paso más allá y que quede atrás ese “modelo de quita y pon” de casetas, para que haya instalaciones permanentes que no tengan que ser levantadas y pagadas cada año. En ese sentido, Rosero avanza que, en conversaciones con el Ayuntamiento, se han emplazado a iniciar en junio el trabajo para “elaborar una ordenanza municipal de Feria, donde se tiene que recoger ese nuevo modelo que nosotros planteamos”.

Ahí se incluiría, de un lado, definir el recinto ferial como tal y dejar de tener El Arenal como un espacio provisional para el montaje de la Feria -como urbanísticamente está definidido actualmente-, y que en dicho recinto “se permitan instalaciones permanentes, copiando modelos que ya existen y funcionan en sitios como Málaga o Fuengirola”, ponen como ejemplo los caseteros.

Confían en que “esta realidad que se demuestra cada vez con menos casetas, haga que el equipo de gobierno afronte de verdad el problema y, en junio, nos pongamos a trabajar para un nuevo modelo de Feria”.