Bellido, ante la encuesta de la UCO: “No está en duda la victoria del PP”

El alcalde de Córdoba y candidato a la reelección por el PP, José María Bellido, ha valorado los resultados del barómetro de la Universidad de Córdoba sobre intención de voto en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo y ha afirmado que “no está en duda la victoria del PP”. Este estudio no ha cuestionado el triunfo de los populares, sino que ha arrojado un empate técnico entre los bloques izquierda y derecha del espectro político, señalando que el PP, a pesar de su victoria, necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

Este barómetro también ha realizado el siguiente reparto de concejales tras los comicios: para el PP, entre 12 y 13, para el PSOE, entre ocho y siete; para Hacemos Córdoba, siete; y para Vox, entre dos y tres. El barómetro no da ningún concejal a Ciudadanos, que actualmente tiene cinco en el gobierno local.

En ese sentido, Bellido ha defendido que su partido “crece mucho respecto a las últimas elecciones”, sí bien ha incidido en el empate técnico que el barómetro da a los bloques de la derecha y la izquierda. Por ello, ha pedido a los cordobeses que voten: “Necesito una mayoría suficiente para gobernar”. De no conseguirla, habría “dos opciones”: por un lado, “depender de terceros” para sumar los apoyos de Vox, o bien “la alternativa de volver atrás, con un batiburrillo de partidos” de la izquierda.

Por ello, el candidato del PP ha reiterado que necesita una mayoría suficiente “como la de Juanma Moreno”, en alusión a la victoria con solvencia conseguida por el presidente de la Junta de Andalucía que le está permitiendo gobernar en solitario.

