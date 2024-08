Arrancan las obras del parque del Canal, que de momento no tendrá ‘skatepark’

Con casi un año de retraso, las máquinas han comenzado los trabajos de la segunda fase de obras en el Parque del Canal-Oeste de Córdoba. El inicio de esta fase estaba previsto para la segunda quincena de julio del año pasado, si bien no ha sido hasta esta semana cuando han arrancado los trabajos de edificación.

Las máquinas llevan varios días trabajando en los terrenos que discurren junto al canal del Guadalmellato por el barrio de El Tablero. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Hormacesa por un importe de 4.301.920,02 euros (IVA incluido).

El objeto del proyecto es urbanizar el ámbito oriental, al norte de la Avenida de la Arruzafilla, dotándolo de caminos, instalación de riego, arboleda, mobiliario, equipamientos e iluminación, completando igualmente a este nivel de urbanización el ámbito oeste, que fue objeto de la primera fase de las obras. Con estas obras se pretende culminar las obras de este Parque del Canal-Oeste, uno de los mayores sistemas generales de espacios libres de la ciudad y una pieza fundamental en el Anillo Verde de Córdoba.

En el proyecto inicial, se contempla actuar sobre una superficie total de 220.390 metros cuadrados dividida en tres grandes manzanas: la situada al Oeste con una superficie de 92.456 metros cuadrados; la manzana central, con una superficie de 27.608 metros cuadrados, y la oriental, con 100.326 metros cuadrados.

Acerca de las actuaciones que se van a llevar a cabo y de la superficie que ocupan en cada una de las manzanas serán. En la primera: paseo de arbolado de 2.405,45 metros cuadrados; un camino secundario (907,90 metros cuadrados), la creación de nuevos caminos (768,13 metros cuadrados), un circuito de atletismo (7.011,70 metros cuadrados), una zona de estancia infantil (1.669,33 metros cuadrados), una zona de estancia deportiva (593,45 metros cuadrados) y un bosque en pradera (incluyendo senderos) de 79.100,04 metros cuadrados.

En la manzana central se llevará a cabo un paseo de arbolado (699,85 metros cuadrados), un recinto para caseta de Parques y Jardines (690,44 metros cuadrados), caminos secundarios (1.119,44 metros cuadrados), canal de Guadalmellato (2.442,75 metros cuadrados), un bosque en pradera (22.655,52 metros cuadrados).

El proyecto también contemplaba la edificación de un skatepark, una pista de patinaje que, de momento, según ha podido saber este periódico por fuentes municipales, no se va a construir, aunque se va a dejar espacio para hacerlo más adelante.

